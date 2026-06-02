Insólito: una influencer brasileña cubrió su cuerpo con más de mil figuritas del Mundial 2026 y estallaron las redes

A menos de 10 días del inicio del Mundial 2026 , una influencer brasileña conocida por ser nombrada Mis Bumbum 2025, buscó promoverse como candidata a "Musa del Mundial" al pegarse las figuritas del álbum de la Copa del Mundo en todo el cuerpo.

Kerolay Chaves mostró todo el proceso en redes sociales, y contó que tardó alrededor de siete horas en colocarse las figuritas con pegamento sobre su cuerpo: "La verdad es que el resultado quedó bastante artístico", bromeó la joven de 24 años.

La influencer brasileña que pegó mil figuritas del álbum del Mundial 2026 en todo su cuerpo.

De acuerdo con la influencer, cuando se le presentó el desafío de hacer un homenaje al fútbol quiso realizar algo completamente distinto a usar las camisetas de las selecciones nacionales o utilizar accesorios temáticos como una pelota, por lo que se decidió por transformar su cuerpo en un "álbum viviente".

"Siempre me ha apasionado el futbol y soñaba con hacer algo especial relacionado con el Mundial. Cuando surgió la invitación, quise hacer algo distinto a todo lo que hubiera visto antes", relató Kerolay en un video publicado desde su cuenta de Instagram.

Al buscar referencias como inspiración, encontró que no existía "nada similar a la idea de transformar el propio cuerpo en un álbum del Mundial". En ese momento, decidió comenzar el proyecto que rápidamente se volvió viral en redes sociales.

La elección de los jugadores

Siguiendo a Chaves, el objetivo se centró en incluir a todos los nombres icónicos de los distintos jugadores de fútbol en las más de 1000 figuritas que pegó estratégicamente en su piel.

“Quería elegir exactamente qué jugadores aparecerían y qué cromos tenían un verdadero significado para mí. Hubo selecciones nacionales que insistí en incluir, y jugadores específicos que simplemente no podían quedarse fuera bajo ninguna circunstancia. La parte más difícil fue organizar todo sin excederme. Quería incluir a tantos jugadores que parecía imposible elegir quién tendría que quedarse fuera”, relató al medio O'Globo.

“¿Podría convertirme en la nueva Musa del Mundial? Presenté mi candidatura ayer y ahora necesito el apoyo de todos”, expresó.

La modelo aseguró que la repercusión superó todas sus expectativas. “Si la intención era llamar la atención sobre mi candidatura, creo que lo logré. Nunca imaginé verme convertida en una figurita de álbum del Mundial, pero ahora tengo curiosidad por saber quién podrá disputarme ese título”, señaló entre risas.

Además, remarcó su vínculo con el deporte: “El fútbol siempre fue una de mis grandes pasiones y me pareció una forma original y divertida de demostrarlo”.

Hospitalizada por pegarse la ropa interior: el antecedente

Durante su primer desfile Sambódromo de Anhembi, en 2024, Kerolay representó a Barroca Zona Sul y sufrió un inconveniente que ocasionó que terminara en un sanatario luego de terminada la celebración.

En ese momento, tuvo que ser hospitalizada con el objetivo de que le removieran el hilo dental que ella misma se había pegado en la vagina con un pegamento instantáneo de secado rápido utilizado generalmente para arreglar porcelana, metal o madera, conocido como Super Bonder o Glue.

De acuerdo con el medio G1, Chaves se encontraba extremadamente nerviosa y no deseaba pasar vergüenza en el desfile en el caso de que se le cayera la ropa interior, por lo que recurrió al pegamento.

No obstante, “en urgencias me dijeron que no podían hacer mucho sin hacerme daño y me aconsejaron que la remojara en agua tibia en casa y la fuera quitando poco a poco", expresó la influencer. Por lo tanto, tras el espectáculo, pasó "todo el día haciendo baños de asiento con agua tibia y jabón para intentar quitármela. Fue agotador”, concluyó.