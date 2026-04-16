La infantil reacción de Cristiano Ronaldo con una leyenda del fútbol ¡por decir que Messi es el GOAT!

El histórico debate entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo volvió a generar repercusiones, esta vez a partir de una anécdota revelada por Gary Lineker . El exdelantero inglés, una de las voces más respetadas del fútbol europeo, expuso una situación que dejó en evidencia cómo impactan estas comparaciones incluso entre los propios protagonistas.

La historia gira en torno a una decisión del portugués en redes sociales. Según relató Lineker , Ronaldo dejó de seguirlo en Instagram luego de que el británico expresara públicamente su postura en favor del argentino en la discusión por el mejor futbolista de todos los tiempos.

Lejos de generar polémica, el exjugador lo contó con humor y sin dramatizar, aunque no dejó de sorprender por la reacción del astro luso ante una opinión que forma parte de un debate histórico en el deporte moderno.

Durante su participación en el podcast The Rest Is Football, Lineker explicó el origen de la situación y dejó frases que no pasaron desapercibidas: “No le caigo muy bien a Cristiano Ronaldo . No fue por algo que dije de él, salvo que fui honesto y creo que, en conjunto, Messi es mejor futbolista. Me dejó de seguir en Instagram. Superaré esto”.

El exdelantero también buscó bajar el tono de la historia y dejó un mensaje con cierta ironía: “Siempre me gustará. Lo he conocido muchas veces. Sé que está molesto conmigo, pero está bien. Y, dicho esto... Cristiano , por favor, llámame. Seamos amigos de nuevo”.

Gary Lineker reveló una anécdota inesperada sobre Cristiano Ronaldo Gary Lineker reveló una anécdota inesperada sobre Cristiano Ronaldo

Lionel Messi, el elegido de Lineker

La postura de Lineker respecto a Lionel Messi no es nueva. A lo largo del tiempo, el inglés sostuvo su admiración por el capitán argentino y lo ubicó por encima de otras leyendas del fútbol mundial.

Al momento de elaborar su ranking histórico, eligió a figuras como Pelé, Diego Maradona, Messi y Ronaldo Nazário, dejando fuera a Cristiano Ronaldo. “Messi es mi futbolista favorito de todos los tiempos, simplemente porque, en mi opinión, es el mejor de la historia. Incluso comparado con verdaderos grandes como Cruyff, Zidane o Ronaldo, Messi está claramente por encima”, argumentó.

Messi - Ronaldo Leo y CR7 son los líderes en influencia en Instagram. Foto: Archivo. Para Gary Lineker, Lionel Messi es el mejor futbolista de todos los tiempos, por encima de grandes leyendas y del portugués Cristiano Ronaldo.

Además, remarcó que la consagración de Argentina en el Mundial de Qatar 2022 fue determinante para consolidar su opinión, al considerar aquella final como “completamente una locura”.

La rivalidad entre Messi y Cristiano Ronaldo marcó una era en el fútbol mundial durante casi dos décadas. Ambos dominaron la escena con números extraordinarios: el argentino suma ocho Balones de Oro, mientras que el portugués acumula cinco y ostenta cifras goleadoras récord, en una competencia que sigue alimentando el debate sobre quién fue el mejor de todos los tiempos.