El innovador método de Mauricio Pochettino en plena pausa de hidratación de Estados Unidos que se volvió viral
Mauricio Pochettino volvió a dejar una imagen particular para dar indicaciones durante un amistoso de preparación de Estados Unidos para el Mundial 2026.
Mauricio Pochettino protagonizó una de las imágenes más curiosas de la fecha FIFA durante el amistoso entre Estados Unidos y Senegal. En pleno primer tiempo y aprovechando la pausa de hidratación, el entrenador argentino reunió a todos sus futbolistas alrededor de una laptop para mostrarles videos y corregir aspectos tácticos en tiempo real.
La escena ocurrió mientras el seleccionado norteamericano ganaba 2-0. Mientras los jugadores se refrescaban por las altas temperaturas, el exentrenador de Tottenham y PSG utilizó el breve receso para repasar movimientos y brindar indicaciones apoyado en imágenes del propio encuentro.
El inédito recurso que usó Mauricio Pochettino durante el amistoso de EE.UU.
Dentro de la cancha, Estados Unidos había comenzado mejor gracias a los goles de Sergiño Dest y Christian Pulisic. Sin embargo, Senegal reaccionó antes del descanso con un descuento de Sadio Mané y logró complicar a los locales durante gran parte del segundo tiempo.
La utilización de tecnología durante las pausas de hidratación no está prohibida y cada vez es más habitual en el fútbol de alto rendimiento. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y el cooling break ya confirmado para varios partidos, algunos entrenadores buscan sacar ventaja de esos minutos para ajustar detalles tácticos.
El gol de la victoria de Estados Unidos frente a Senegal
Pochettino, que recientemente confirmó la lista de 26 convocados para la Copa del Mundo, continúa afinando el funcionamiento de un seleccionado estadounidense que debutará el 12 de junio frente a Paraguay. La imagen del técnico mostrando videos en pleno partido rápidamente se viralizó y abrió el debate sobre el uso de la tecnología durante los encuentros.