El innovador método de Mauricio Pochettino en plena pausa de hidratación de Estados Unidos que se volvió viral

Mauricio Pochettino volvió a dejar una imagen particular para dar indicaciones durante un amistoso de preparación de Estados Unidos para el Mundial 2026.

Mauricio Pochettino recurrió a un método inesperado durante un amistoso de Estados Unidos y se volvió viral.

Mauricio Pochettino protagonizó una de las imágenes más curiosas de la fecha FIFA durante el amistoso entre Estados Unidos y Senegal. En pleno primer tiempo y aprovechando la pausa de hidratación, el entrenador argentino reunió a todos sus futbolistas alrededor de una laptop para mostrarles videos y corregir aspectos tácticos en tiempo real.

La escena ocurrió mientras el seleccionado norteamericano ganaba 2-0. Mientras los jugadores se refrescaban por las altas temperaturas, el exentrenador de Tottenham y PSG utilizó el breve receso para repasar movimientos y brindar indicaciones apoyado en imágenes del propio encuentro.

El inédito recurso que usó Mauricio Pochettino durante el amistoso de EE.UU. El inédito uso de la pausa de hidratación que hizo Mauricio Pochettino El inédito uso de la pausa de hidratación que hizo Mauricio Pochettino. ESPN

Dentro de la cancha, Estados Unidos había comenzado mejor gracias a los goles de Sergiño Dest y Christian Pulisic. Sin embargo, Senegal reaccionó antes del descanso con un descuento de Sadio Mané y logró complicar a los locales durante gran parte del segundo tiempo.

La utilización de tecnología durante las pausas de hidratación no está prohibida y cada vez es más habitual en el fútbol de alto rendimiento. Con el Mundial 2026 a la vuelta de la esquina y el cooling break ya confirmado para varios partidos, algunos entrenadores buscan sacar ventaja de esos minutos para ajustar detalles tácticos.