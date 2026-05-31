Golazo de Almeida, nueva conducción y alivio en la tabla: San Martín volvió a ganar en el momento justo

El Atlético Club San Martín atraviesa uno de esos momentos donde el futuro parece empezar a ordenarse. Mientras la institución termina de delinear la conducción que tomará las riendas en los próximos días, el primer equipo también entregó una señal que necesitaba con urgencia: volvió a ganar. El Chacarero derrotó 1 a 0 a Cipolletti en el Libertador General San Martín y consiguió apenas su segunda victoria en el Federal A. El único gol de la tarde llegó a través de una verdadera joya de Almeida , cuyo remate terminó convirtiéndose en el punto más alto de una jornada que dejó sonrisas dentro y fuera de la cancha.

La victoria le permitió al equipo dirigido por Juan Alejandro Abaurre cortar una racha incómoda y sumar tres puntos fundamentales en la pelea por abandonar los últimos puestos de la Zona 2. Pero el clima positivo no se limitó al resultado deportivo. En paralelo, la vida política del club parece encaminarse hacia un escenario de consenso.

La victoria le permitió al equipo dirigido por Juan Alejandro Abaurre cortar una racha incómoda y sumar tres puntos fundamentales en la pelea por abandonar los últimos puestos de la Zona 2. Pero el clima positivo no se limitó al resultado deportivo. En paralelo, la vida política del club parece encaminarse hacia un escenario de consenso.

La lista de unidad que se presentará en las próximas elecciones está prácticamente definida. Pablo Ferlaza será el presidente, Augusto Batocchia ocupará la vicepresidencia y Fernando Espinoza tendrá un papel importante dentro de la nueva estructura dirigencial que buscará conducir los destinos de la institución y regresar a los primeros planos.

La conformación de una lista consensuada aparece como una señal de estabilidad en un club que durante los últimos años atravesó distintas turbulencias institucionales. La idea de los referentes que impulsan el proyecto es generar una conducción amplia, con representación de distintos sectores y enfocada en recuperar protagonismo tanto en lo deportivo como en lo social.

Por eso la jornada dejó una sensación positiva por partida doble. Porque mientras los dirigentes terminan de acomodar las piezas para el futuro inmediato, el equipo de Abaurre volvió a sumar de a tres y encontró en el gol de Almeida una bocanada de aire fresco.

San Martín todavía tiene mucho camino por recorrer para escapar definitivamente del fondo de la tabla. Pero en una misma tarde consiguió algo que no siempre ocurre en el fútbol: buenas noticias dentro y fuera de la cancha.

Y en tiempos donde las urgencias suelen dominarlo todo, eso también vale una victoria.