¡Histórico! Lionel Messi compró un club de España y ya proyecta su futuro fuera de las canchas

El fútbol europeo suma un movimiento inesperado: Lionel Messi se convirtió en el nuevo propietario del UE Cornellà , una institución que actualmente compite en la Tercera RFEF, quinta división de España . La operación fue confirmada oficialmente por el club catalán, que atraviesa una temporada en la que pelea por el ascenso.

Fundado en 1951 y con sede en Cornellà de Llobregat, a pocos kilómetros de Barcelona, el club cuenta con una fuerte tradición en el desarrollo de jóvenes talentos. La llegada del capitán argentino no solo implica un cambio en la conducción, sino también la proyección de un nuevo modelo institucional.

La entidad comunicó que la adquisición fortalece "la estrecha relación" de Messi con Barcelona y también refleja "su apuesta por el desarrollo del deporte y del talento local" en Cataluña. El anuncio generó un fuerte impacto tanto en el ámbito deportivo como empresarial.

Tras la oficialización, desde el club destacaron el alcance del proyecto: "La llegada de Leo Messi abre una nueva etapa en la historia del club, con el objetivo de impulsar su crecimiento deportivo e institucional, reforzar su estructura y seguir apostando por el talento. El proyecto contempla una visión a largo plazo, con un plan estratégico que combina ambición, sostenibilidad y arraigo".

Un club formador con historia

El Cornellà se ha consolidado como una institución clave en la formación de futbolistas. A lo largo de los años, varios jugadores surgidos de su cantera lograron dar el salto al más alto nivel del fútbol internacional.

Entre los nombres más destacados aparecen el arquero David Raya, el lateral Jordi Alba, el defensor Gerard Martín, el delantero Keita Baldé, el mediocampista Ilie Sánchez, el atacante Aitor Ruibal y el español Javi Puado, todos con recorrido en ligas de primer nivel.

Este perfil formativo resulta central en el interés de Messi, quien ya ha demostrado su afinidad por proyectos vinculados al desarrollo juvenil y la proyección de talento.

equipo messi Lionel Messi adquirió el UE Cornellà, equipo de la quinta categoría de España. X @ue_cornella

El perfil empresario de Lionel Messi

La compra del club español se inscribe dentro de una etapa en la que el rosarino comienza a expandir su participación fuera del campo de juego. En distintas oportunidades, el propio Messi había manifestado su interés por el mundo empresarial y su intención de prepararse para el futuro.

"Tuve una carrera deportiva muy larga, la sigo teniendo, y siempre tuve gente alrededor mío de confianza, que se ocupaba un poco de todo eso, pero en el último tiempo me interesé mucho más en lo que se hacía y lo que se puede hacer. El fútbol tiene una fecha de caducidad, lamentablemente. En algún momento se termina. Y me gusta empezar a ver qué se puede llegar a hacer. El empresariado me gusta, quiero seguir aprendiendo. Estoy arrancando en esto. Siempre me dediqué al 100% a la profesión, pero sé que se viene otra cosa, otro mundo y de a poquito me voy metiendo”.

En ese camino, el campeón del mundo ya había tenido experiencias vinculadas a la gestión deportiva, como su participación en iniciativas formativas y proyectos junto a otros futbolistas.

Presente deportivo y proyección

Actualmente, el Cornellà se encuentra en la tercera posición del Grupo V de la Tercera RFEF, a cinco puntos del líder Manresa. De mantenerse entre los primeros puestos, el equipo tendrá la posibilidad de disputar los playoffs de ascenso a la Segunda RFEF.

Además, el comunicado oficial remarca la conexión entre esta adquisición y otras iniciativas impulsadas por el argentino en el ámbito juvenil, "compromiso" que también se refleja en proyectos como la Messi Cup, torneo que celebró su primera edición el pasado diciembre en Miami, con la participación de ocho de los mejores equipos sub16 del mundo (Newell’s Old Boys, Inter de Milán, River Plate, Inter Miami, Atlético de Madrid, Chelsea, Manchester City y Barcelona).

De esta manera, Messi no solo continúa siendo protagonista dentro del campo de juego, sino que también comienza a construir una nueva etapa como dirigente, con una visión que combina desarrollo deportivo, identidad y proyección a largo plazo.