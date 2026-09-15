Messi va por otro "título" con Inter Miami: qué es la Campeones Cup y por qué la FIFA no lo reconoce como oficial

Este miércoles, Lionel Messi buscará quedarse con su cuarto trofeo desde que llegó a Estados Unidos y el 48° de su legendaria carrera. Su rival y qué está en juego.

Hay títulos que pesan más por lo que representan que por lo que dicen las estadísticas, y Lionel Messi va por uno de esos. Este miércoles, el capitán del Inter Miami buscará levantar la Campeones Cup 2026, un trofeo que puede sumar a su vitrina, aunque no tendrá el mismo reconocimiento que sus otras conquistas.

El equipo de Florida recibirá a Cruz Azul desde las 21 (hora de Argentina) en el NU Stadium, en una final que tendrá, además, el estreno de Cristian "Kily" González como nuevo entrenador. Para el astro argentino, será la posibilidad de alcanzar los 48 títulos de su carrera y de conseguir su cuarto trofeo desde que llegó a Estados Unidos.

Todo lo que hay que saber de la Campeones Cup, el trofeo que busca el Inter Miami de Messi Se trata de una competencia que enfrenta al campeón de la MLS con el ganador del Campeón de Campeones de la Liga MX. La particularidad está en su carácter oficial: como la copa no es organizada por la Concacaf, la FIFA no la reconoce como un título oficial. Sin embargo, tanto la liga estadounidense como la mexicana la consideran una conquista válida.

Con Messi y sus otras figuras, Inter Miami quiere quedarse con la Campeones Cup 2026. X @InterMiamiCF Dicho esto, la Pulga tendrá la chance de sumar otra estrella a su recorrido con el Inter Miami. Hasta ahora, se acostumbró a levantar un trofeo por año: la Leagues Cup 2023, el Supporters Shield 2024 y la MLS 2025.