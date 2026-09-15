Un analista geopolítico chino anticipó un bizarro futuro para Argentina: Lionel Messi, presidente

Jiang Xueqin, conocido en redes como Professor Jiang, es un analista especializado en historia, geopolítica y conflictos internacionales que ganó notoriedad por sus particulares predicciones sobre el futuro, al punto de que algunos lo llaman el "nostradamus chino". Entre ellas, tomó fuerza una en la que anticipó una guerra vinculada con Irán, escenario que volvió a poner su nombre en circulación en redes sociales. Ahora, durante una reciente entrevista en el podcast The Diary of a CEO, Jiang lanzó una nueva predicción que involucra directamente a Argentina .

Frente a Steven Bartlett, aseguró que Lionel Messi será el próximo presidente del país y desarrolló una llamativa teoría que también incluye a Estados Unidos, Israel y las Islas Malvinas.

"Lionel Messi será el próximo presidente de Argentina", afirmó Jiang antes de explicar cómo había llegado a esa conclusión.

El analista comenzó vinculando su predicción con la política exterior argentina. "La razón por la que hago esta predicción es que Argentina está trabajando muy estrechamente con Estados Unidos e Israel en este momento", sostuvo.

Luego puso el foco sobre las Islas Malvinas y Donald Trump: "Vos sos ciudadano británico, así que apreciarás que Argentina recientemente ha exigido la devolución de las Malvinas y Donald Trump ha expresado su apoyo a Argentina".

El analista aseguró que Lionel Messi será presidente de Argentina y vinculó su teoría con Israel, Estados Unidos y las Islas Malvinas. Noticias Argentinas

A partir de ese punto, Jiang empezó a desarrollar la hipótesis que, según él, podría terminar llevando a Messi a la Presidencia. "Entonces me pregunto: ¿por qué están tan preocupados por las Falklands? Y no solo eso, sino que, si has estado siguiendo las noticias, Javier Milei se ha vuelto muy cercano a Benjamin Netanyahu. Argentina e Israel tienen relaciones muy fuertes. De hecho, Argentina está recibiendo inversión e inmigración israelí", señaló.

Jiang también aseguró durante la entrevista: "Aparentemente, si sos ciudadano israelí y vas a Argentina —y nuevamente pueden verificarlo—, por lo que entiendo tenés acceso inmediato a su sistema de salud y también a una pensión, lo cual en realidad no tiene sentido porque no son ciudadanos argentinos".

El analista continuó entonces con una de las partes más llamativas de su teoría. Según su interpretación, existe una fuerte disputa interna en Israel entre sectores religiosos y seculares que podría derivar en la salida de parte de la población del país.

"Parece que Argentina está trabajando muy estrechamente con Israel y Estados Unidos y la razón por la que creo que es así es que ahora mismo casi hay una guerra civil en Israel entre judíos mesiánicos, que creen que esta guerra en Medio Oriente traerá el fin de los tiempos y la llegada del Mesías, y judíos seculares que dicen: ‘Esta gente está loca’. Entonces, la única manera de resolver este conflicto es exportar a los judíos seculares a otro lugar", planteó.

Por qué Messi aparece en la predicción

Dentro de ese escenario, Jiang ubicó a Argentina como uno de los posibles destinos de esa supuesta migración. "Me parece que Argentina es un lugar muy bueno para exportarlos. Pero entonces pensás: bueno, ¿cómo hacés para que la gente de Argentina acepte esta inmigración masiva desde Israel hacia Argentina? Porque Israel no es muy popular en Argentina", continuó.

Fue entonces cuando volvió a aparecer Lionel Messi. "Creo que la mejor manera es hacer a Lionel Messi presidente de Argentina y su popularidad será suficiente para permitir que todos estos israelíes entren al país", aseguró Jiang.

El analista cerró su explicación uniendo esa hipotética llegada de Messi a la política con otro escenario todavía más llamativo: una recuperación argentina de las Islas Malvinas.

"Él, junto con la recuperación de las Falklands, ¿no? Esas dos cosas: el dios de Argentina se convierte en presidente y Argentina recupera las Falklands de los británicos", expresó Jiang, antes de bromear y disculparse con Bartlett por ser ciudadano británico.

La predicción forma parte de los escenarios que Jiang suele plantear a partir de sus propias interpretaciones geopolíticas. Hasta ahora, Lionel Messi nunca manifestó públicamente una intención de presentarse a elecciones ni de iniciar una carrera política en Argentina.

Otras predicciones que dio Jiang Xueqin

La de Lionel Messi no fue la única predicción llamativa de Jiang. El analista, que anteriormente había anticipado una guerra entre Estados Unidos e Irán, advirtió que ese conflicto podría convertirse en una nueva “guerra eterna” para Washington y terminar provocando una crisis alimentaria de escala mundial.

Su razonamiento vuelve a poner el foco en el estrecho de Ormuz, por donde circula una parte importante de los fertilizantes que utiliza el mundo. Jiang sostuvo que, si el conflicto mantiene interrumpido ese comercio durante mucho tiempo, la producción mundial de alimentos podría caer de manera drástica. Según su cálculo, sin fertilizantes el planeta solo podría producir comida suficiente para unas 2.000 millones de personas, por lo que llegó a plantear que hasta 6.000 millones podrían quedar sin una fuente segura de alimentos.

Jiang aseguró que semejante escenario no terminaría únicamente en una hambruna, sino que provocaría enormes movimientos migratorios y una crisis global. Además, predijo que Estados Unidos podría verse obligado a recuperar el servicio militar obligatorio si pretende sostener durante años una guerra contra Irán, ya que, según su análisis, necesitaría una gran cantidad de tropas terrestres.