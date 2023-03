Sorpresa en la Selección argentina: un campeón del mundo no fue autorizado a viajar y se pierde la fiesta

Un campeón del mundo no estará en los amistosos que la Selección argentina disputará en el Monumental (Panamá) y Santiago del Estero (Curazao). Su club decidió no otorgarle el permiso para viajar y esa es la razón por la que Alejandro "Papu" Gómez no podrá ser parte de la fiesta que se está preparando para homenajear al plantel que trajo la copa desde Qatar.

La información fue confirmada por Gastón Edul, en TyC Sports, quien detalló los motivos que llevaron al Sevilla a no dejarlo venir a la Argentina. Papu fue operado el pasado 10 de febrero de una lesión en el tobillo que había sufrido en el encuentro ante Australia por los octavos de final del mundial. Está transitando el primer mes de recuperación y el club prefiere seguirlo de cerca.

Si bien son partidos amistosos y nada está en juego, su ausencia generó la reacción de los fanáticos en las redes quienes lamentaron no poder verlo en el Monumental. Gómez es uno de los jugadores más queridos por la gente y se suma a Joaquín Correa, otro de los que no viene al país ya que también se está recuperando de una lesión.

Este viernes comenzó el canje de entradas para ver en acción a la Scaloneta el jueves 23 de marzo frente a Panamá. Se desarrolla a buen ritmo en el estadio de River Plate, luego de una demanda inusual que generó que las entradas se agotaran en menos de dos horas cuando salieron a la venta.

El estadio, con capacidad para 83.000 espectadores luego de la remodelación efectuada el año pasado, estará repleto luego de que la AFA sacó a la venta 63.000 entradas para la primera presentación del equipo dirigido por Lionel Scaloni y con Lionel Messi como capitán alzara la Copa del Mundo en Qatar, el 18 de diciembre del año pasado y tras vencer a Francia.