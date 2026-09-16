La AFA emocionó con un video sobre "el último tango" de Lionel Messi: del sueño de Rosario a la gloria

La AFA presentó “El último tango”, un emotivo video que repasa el camino de Lionel Messi desde sus primeros pasos en Newell’s hasta la gloria con la Selección. El 10 se prepara para su despedida en casa.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) compartió un emotivo video en el que palpitó la despedida de Lionel Messi de la Selección: “El último tango”.

“El último tango tenía que ser en Argentina. Porque hay bailes que solo se pueden terminar en casa”, fue el mensaje con el que la AFA comenzó a vivir el que será el último partido de Lionel Messi con la camiseta “Albiceleste”.

El video también cuenta con los momentos más emotivos del astro argentino, que van desde sus comienzos en las categorías infantiles de Newell´s, hasta su consagración en el Mundial Sub 20 y los cuatro títulos que obtuvo con la mayor entre 2021 y 2024, que incluyen dos Copa América, la Finalissima y el Mundial de Qatar.

Curiosamente, no hay ninguna imagen que haga alusión a su participación en los Juegos Olímpicos de Pekín 2008, donde tuvo un rol fundamental para que la Argentina consiguiera la medalla de oro.

El último partido de Lionel Messi en la Selección argentina será el 6 de octubre en el Estadio Monumental, cuando la “Albiceleste” se enfrente con Benín en un partido amistoso.