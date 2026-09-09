El lujoso palco que presentó un club del fútbol mendocino: "¿Ya vieron qué lindos están?"

En tiempos difíciles para los clubes deportivos de todo el país, encarar un proyecto de remodelación de las instalaciones parece una quimera. Sin embargo, un histórico club del fútbol mendocino inauguró un nuevo sector en su estadio que generó expectativas entre su comunidad .

Se trata de Huracán Las Heras , que esta semana presentó en sociedad los nuevos palcos del estadio General San Martín , una importante obra de construcción y renovación que empezó el año pasado y fue inaugurada el domingo pasado en el partido ante Argentino de Monte Maíz , por la séptima fecha de la segunda fase del torneo Federal A .

Con un video publicado en las redes sociales del club, Huracán presentó los nuevos palcos, compuestos por cómodas butacas con capacidad para más de 20 personas, aire acondicionado, y una visual única para poder presenciar los partidos del conjunto lasherino.

La intención de los dirigentes es que ese sector pueda ser utilizado no sólo por socios, sino también que servirá para recepcionar de la mejor manera a las delegaciones visitantes.

La obra, que contempla un presupuesto que supera los 100 millones de pesos, no sólo tiene como objetivo la construcción de los nuevos palcos, sino también alcanzar un viejo anhelo de la institución de calle Olascoaga .

Porque además de la renovación de los sanitarios ubicados detrás de la platea oeste, la actual comisión directiva se encuentra en el proceso de cumplir el sueño de colocar las luminarias del estadio General San Martín.

"¿Ya vieron qué lindos están? Después de largos meses de trabajo conjunto entre la Comisión Directiva y el Grupo de Obras, hoy llegó el momento tan esperado: los nuevos palcos fueron presentados y utilizados por primera vez”, expresaron desde el club.

Busca levantar desde lo deportivo

Más allá de este gran paso que dio Huracán con la remodelación de su cancha, desde el punto de vista deportivo el equipo alcanzó la clasificación a la segunda fase del actual Federal A, pero no pudo encontrar el nivel que demanda poder pelear por el primer ascenso a la Primera Nacional.

El equipo mendocino cayó 2 a 1 ante Argentino de Monte Maíz el último fin de semana.

Transcurridas siete fechas, el equipo que dirige interinamente Aldo Bolado, tras la salida de Pablo Jofré, aparece en el penúltimo puesto de la zona B y sin posibilidades de clasificarse a la tercera fase, por lo que deberá luchar por el segundo ascenso desde la reválida.

Además, el club anunciará en las próximas horas quién será el nuevo director técnico para afrontar la última parte de la temporada.