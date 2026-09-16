La gran noticia que recibió Boca al conocerse que Vasco da Gama será su rival en semis de la Sudamericana

Boca volverá a jugar en Brasil por las semis, pero su rival tiene una gran inconveniente con su estadio que tendrá que solucionar para la revancha.

Boca Juniors volverá a Brasil para afrontar una serie clave por la Copa Sudamericana. Esta vez, el rival será Vasco da Gama, que viene de eliminar a Independiente Santa Fe y consiguió su clasificación a las semifinales. Sin embargo, el Xeneize recibió una noticia que puede representar una ventaja inesperada: el conjunto carioca no podrá disputar el encuentro de vuelta en su estadio habitual y tendrá que trasladar su localía a otro escenario.

La razón es exclusivamente reglamentaria. La Conmebol establece que, a partir de las semifinales, los partidos deben disputarse en estadios con una capacidad mínima de 30.000 espectadores. São Januário, la tradicional casa de Vasco, cuenta con un aforo de 20.419 personas y, por ese motivo, no cumple con el requisito establecido para esta instancia. Lo curioso es que el equipo brasileño acaba de sellar su clasificación justamente allí, frente a su gente, luego de derrotar 2-0 a Independiente Santa Fe tras el 0-0 conseguido en Colombia.

Vasco Da Gama no podrá jugar en su estadio la revancha ante Boca Vasco Da Gama recibirá a Boca, pero no en su estadio. Foto: Jorge Rodrígues Además, São Januário había sido un escenario favorable para Vasco durante su recorrido en la competencia. En la fase de grupos ganó dos partidos y perdió uno como local, mientras que luego derrotó 1-0 a Independiente Medellín en los 16avos de final. En octavos igualó sin goles ante Olimpia, aunque consiguió el pasaje en Paraguay tras imponerse 4-1. Finalmente, volvió a ganar en su casa para dejar en el camino a Santa Fe y meterse entre los cuatro mejores.

Ahora deberá buscar una nueva cancha para recibir a Boca y las principales alternativas están dentro de Río de Janeiro. Una de ellas es el mítico Maracaná, escenario utilizado habitualmente por Flamengo y Fluminense, con capacidad para alrededor de 78.000 espectadores. La otra posibilidad es el Nilton Santos, propiedad de Botafogo, que puede recibir a unos 47.000 hinchas y también cumple con la exigencia de la Conmebol.

El Maracaná no sería opción para Vasco Da Gama El Maracaná podría ser una opción, pero parece difícil por el calendario del Flamengo y Fluminense. EFE El Maracaná, de todos modos, no aparece como una opción sencilla para Vasco. El club ya tuvo inconvenientes recientemente para utilizarlo en la Copa de Brasil y recibió una negativa relacionada con el estado del campo de juego. El intenso calendario de Flamengo y Fluminense, que disputan allí sus partidos del Brasileirao y también compromisos por la Copa Libertadores, hace que la disponibilidad del estadio sea un problema adicional.