Leandro Lozano, del recuerdo por la pérdida de un compañero a la gloria de su primer gol en Boca en el Morumbí

El lateral de Boca volvió al Morumbí, el mismo estadio donde dos años atrás vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida: la tragedia de Juan Izquierdo.

Para Leandro Lozano, el estadio Morumbí era desde hacía dos años un lugar asociado al dolor. Este martes, vestido de azul y oro, volvió a pisar ese césped y convirtió allí su primer gol con Boca, el que abrió el camino de la clasificación a las semifinales de la Copa Sudamericana. El destino, esta vez, le escribió una historia distinta.

A los 15 minutos del segundo tiempo, Lozano apareció en el área como un delantero, recibió la asistencia de Leonel Flores y definió con un zurdazo que venció al arquero Rafael. Fue el 1-0 para Boca y el primer grito del lateral uruguayo en su décimo partido con la camiseta xeneize.

El mismo lugar, dos años después Juan Manuel Izquierdo, el defensor de Nacional que se desvaneció en el Morumbí en 2024. Foto: @Nacional Pero detrás de ese festejo había una historia que iba mucho más allá del fútbol. El 22 de agosto de 2024, Lozano había estado en ese mismo estadio con la camiseta de Nacional. En aquella noche de Copa Libertadores ante San Pablo, Juan Izquierdo se desplomó sobre el campo después de sufrir una arritmia. Lozano estaba allí, junto a sus compañeros, mientras la tragedia comenzaba a apoderarse de una noche que nunca volvería a ser una más. Izquierdo fue trasladado al Hospital Albert Einstein y murió cinco días después, el 27 de agosto, como consecuencia de una muerte encefálica tras una parada cardiorrespiratoria asociada a una arritmia cardíaca.

Por eso el festejo de Lozano tuvo otra dimensión. El zurdazo que silenció al Morumbí no fue solamente el primer gol de un defensor que se había proyectado al área. Fue también la vuelta a un escenario que durante mucho tiempo estuvo ligado a uno de los momentos más dolorosos de su vida. Esta vez, en cambio, corrió, apretó los puños y celebró con Boca. El mismo césped que había quedado marcado por la pérdida de su amigo le devolvió una noche de alegría.

La emotiva dedicatoria de Leandro Lozano para Juan Izquierdo Leandro Lozano recordó a Juan Izquierdo DSports Después del partido, todavía con la emoción a flor de piel, Lozano habló ante la transmisión oficial y puso en palabras aquello que había sobrevolado su festejo. "Fue un partido muy especial para mí en este estadio. Hace dos años perdí un compañero en esta cancha", expresó el uruguayo, antes de enviar también un saludo a su familia y a la familia de Izquierdo.