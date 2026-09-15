Escándalo tras la eliminación de Platense ante Fluminense: invasión de campo, robo de banderas y disturbios

Luego de la eliminación de la Copa Libertadores, hinchas de Platense invadieron el campo de juego para pelearse con los fanáticos de Fluminense.

Un nutrido grupo de barras de Platense se metió al campo de juego y se enfrentaron con la policía.

Platense quedó eliminado de la Copa Libertadores pese a vencer 2-1 a Fluminense en Vicente López y la noche terminó con graves incidentes. Tras el pitazo final, un grupo de hinchas locales invadió el campo de juego, avanzó hacia el sector de los simpatizantes brasileños y se produjeron enfrentamientos que obligaron a intervenir a la Policía.

La tensión había comenzado segundos después del final del partido, cuando los futbolistas y miembros de las delegaciones protagonizaron un cruce mientras Fluminense celebraba la clasificación cerca del sector visitante. La situación escaló rápidamente y terminó con hinchas de Platense ingresando al terreno de juego.

Invasión, banderas y proyectiles Tras la eliminación, hinchas de Platense invadieron el campo de juego e intentaron enfrentarse con la hinchada de Fluminense.pic.twitter.com/eLCfOtYApJ — Barra Brava (@barrabrava_net) September 16, 2026 Una vez dentro de la cancha, los hinchas se dirigieron hacia la zona donde estaban los simpatizantes de Fluminense. Allí, según registraron distintos videos, fueron arrancadas banderas de las agrupaciones brasileñas y se arrojaron objetos, entre ellos sillas y bancos de plástico, hacia el sector visitante. Algunos de los hinchas que ingresaron al campo llevaban el rostro cubierto.

La Policía intervino con escudos y elementos antidisturbios para contener a los grupos y evitar que la situación escalara todavía más. Los jugadores de Fluminense fueron retirados hacia los vestuarios mientras continuaban los incidentes en distintos sectores del estadio.