Independiente Rivadavia va por las semifinales de la Copa Argentina ante Atlético Tucumán

Independiente Rivadavia, vigente campeón del certamen, enfrenta desde las 19 horas al Decano por los cuartos de final. Se juega en el estadio de Los Andes.

Independiente Rivadavia vuelve a jugarse todo en la Copa Argentina. La Lepra enfrentará este miércoles a Atlético Tucumán, desde las 19, por los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, en Lomas de Zamora.

El equipo de Alfredo Berti llega con el envión de su última presentación, en la que venció 4-3 a Aldosivi en el Bautista Gargantini. En la Copa Argentina, además, viene de eliminar justamente al conjunto marplatense por 2-0 en los octavos de final y acumula nueve partidos consecutivos sin perder en la competencia.

Estos son los convocados para enfrentar mañana a Atlético Tucumán desde las 19:00 por los 4tos de Final de la Copa Argentina#ElÚnicoCampeónDeCuyo pic.twitter.com/VDBPIUQKcP — Independiente Rivadavia (@CSIRoficial) September 15, 2026 El partido comenzará a las 19 de este miércoles y será televisado en vivo por TyC Sports. También podrá verse online mediante TyC Sports Play. El árbitro será Jorge Baliño, mientras que Pablo Dóvalo estará a cargo del VAR.

Independiente Rivadavia buscará así extender su gran recorrido en la Copa Argentina y alcanzar nuevamente las semifinales. Del otro lado estará un Atlético Tucumán dirigido por Julio César Falcioni, que también buscará dar otro paso en un torneo que ya lo tuvo como subcampeón en 2017.

Probables formaciones Independiente Rivadavia: Nicolás Bolcato; Álex Vigo, Leonard Costa, Sheyko Studer o Iván Villaba y Juan Manuel Elordi; Gonzalo Ríos, Tomás Bottari, José Florentín; Matías Fernández; Maximiliano Salas y Álex Arce. DT: Alfredo Berti.