El sincero mensaje de Arruabarrena tras la clasificación de Boca: "Necesitamos salir campeones de algo"

Arruabarrena celebró la clasificación de Boca a las semifinales de la Sudamericana y dejó una frase que resume la exigencia que tiene el equipo.

Boca Juniors avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana y Rodolfo Arruabarrena celebró la clasificación, aunque rápidamente bajó el tono del festejo. El entrenador destacó la unión del grupo y el recorrido realizado durante los últimos meses, pero dejó una frase que marcó el objetivo que tiene el equipo: “Necesitamos salir campeones de algo”.

“Estoy orgulloso del grupo, de la unión y de que vamos para adelante”, expresó Arruabarrena después del partido. El técnico valoró especialmente haber superado una serie de eliminación directa ante un rival de jerarquía y consideró que la clasificación representa una cuota de confianza para el camino que viene realizando el plantel.

El pedido de Arruabarrena después de la clasificación Arruabarrena destacó que Boca está vivo en todas las competencias DSports "Llevamos tres meses y estamos vivos en todas las competencias. Venimos de un trajín largo, de jugar todas finales", sostuvo el entrenador, quien remarcó la exigencia que tuvo Boca durante este período. En esa línea, calificó el cruce como "el rival con más historia en estos tres meses, por la instancia y por ser un partido de eliminatoria".

Sin embargo, Arruabarrena pidió que la clasificación no genere relajación. "Necesitamos salir campeón de algo, pero tenemos que ir tranquilitos, resta mucha temporada todavía, esperemos que no haya altibajos, pero esto es fútbol y cuando vengan esos altibajos encontrarnos enteros", señaló.

"Tenemos que tener los pies sobre la tierra" "NECESITAMOS SALIR CAMPEÓN"



El Vasco Arruabarrena pic.twitter.com/VNzkX3NXWb — SportsCenter (@SC_ESPN) September 16, 2026 El entrenador también se refirió a la ilusión que puede generar el avance en la competencia y diferenció la expectativa de los hinchas de la responsabilidad del plantel. “Es obvio que el hincha se puede ilusionar, pero nosotros tenemos que tener los pies sobre la tierra, ser cautos”, afirmó.