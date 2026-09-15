Tensión en Brasil: apedrearon el micro de Boca cuando llegaba al Morumbí para la revancha ante San Pablo

El ómnibus que trasladaba a la delegación de Boca fue atacado con piedras cuando llegaba al Morumbí. Afortunadamente no hubo heridos ni roturas de vidrios.

Las marcas en los vidrios del micro de Boca: como son blindados, no llegaron a estallar.

El micro que trasladaba al plantel de Boca Juniors fue atacado a piedrazos este martes cuando llegaba al estadio Morumbí para disputar la revancha ante San Pablo por los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El episodio ocurrió en la previa de un partido decisivo para el equipo de Rodolfo Arruabarrena.

La agresión se produjo durante el ingreso de la delegación al estadio brasileño. Algunos hinchas locales arrojaron piedras contra el vehículo, que recibió varios impactos. De acuerdo con los reportes difundidos desde San Pablo, el micro era blindado y los proyectiles no lograron romper los vidrios. Tampoco se registraron heridos entre los integrantes del plantel y el cuerpo técnico.

Video: así quedó el micro de Boca antes de la revancha por la Sudamericana #AHORA - Informa @MonroigDiego que el micro de Boca fue apedreado en Brasil, en su llegada al Morumbí. pic.twitter.com/b26CsSpXa7 — SportsCenter (@SC_ESPN) September 15, 2026 Las imágenes del episodio mostraron al micro de Boca mientras avanzaba hacia el estadio, en medio del operativo de seguridad dispuesto para la llegada de la delegación. La policía había instalado vallas para evitar que los hinchas pudieran acercarse al vehículo, aunque algunos simpatizantes consiguieron arrojar proyectiles.

Pese al ataque, el micro continuó su recorrido y la delegación llegó al Morumbí sin consecuencias físicas. Los jugadores y el cuerpo técnico ingresaron al estadio para preparar el encuentro.