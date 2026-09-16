Atento, Boca: la fuerte decisión que podría tomar el DT de Vasco da Gama para las semis de la Sudamericana

El DT del Vasco Da Gama podría tomar una sorpresiva decisión para la llave ante el Xeneize en busca de meterse en la final del certamen continental.

Vasco da Gama consiguió este martes una clasificación histórica ante Independiente Santa Fe y se metió en las semifinales de la Copa Sudamericana, donde se enfrentará con Boca Juniors. Sin embargo, la alegría por haber vuelto a estar entre los cuatro mejores de un torneo continental después de 15 años rápidamente dejó lugar a una preocupación que atraviesa toda la temporada: la pelea por evitar el descenso en el Brasileirao.

El antecedente inmediato es claro. Para los cuartos de final ante el conjunto colombiano, Pedro Emanuel decidió apostar por una formación alternativa y preservar a varios de sus habituales titulares, una postura que refleja la importancia que el entrenador le está dando al campeonato brasileño. Vasco incluso afrontó la ida en Bogotá con un equipo suplente y luego volvió a rotar en la revancha, donde terminó consiguiendo el 2-0 que le permitió avanzar.

El DT de Vasco Da Gama podría poner suplentes ante Boca por priorizar no descender en el Brasileirao Ahora, con Boca en el horizonte, podría repetirse una estrategia que seguramente llamaría la atención en Argentina: reservar a varios de sus principales futbolistas para priorizar el Brasileirao y afrontar la semifinal de la Sudamericana con un equipo alternativo. Pedro Emanuel ya explicó que viene utilizando un sistema de rotación en función de los rivales y del estado físico de sus jugadores, mientras el equipo carioca intenta sostenerse fuera de la zona comprometida de la tabla.

Foto: Jorge Rodrígues El contexto explica semejante determinación. Vasco ya sufrió cuatro descensos a la Serie B a lo largo de su historia y el último se produjo en 2020. Después de pasar dos temporadas en la segunda categoría, el conjunto de Río de Janeiro consiguió regresar a la máxima división en 2022. Por eso, una nueva caída representaría un golpe importante para una institución que todavía tiene muy presente su reciente historial de descensos.