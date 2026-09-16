La escandalosa sentencia de Dorival Junior, DT de San Pablo, tras la eliminación ante Boca

Dorival Junior cuestionó con dureza el offside sancionado en el gol anulado y también reconoció el nerviosismo de su equipo en el primer tiempo.

San Pablo quedó eliminado de la Copa Sudamericana después de empatar 1-1 con Boca en el Morumbí y, tras el partido, Dorival Junior no ocultó su bronca. El entrenador brasileño analizó los motivos de la eliminación y, especialmente, puso el foco en una de las decisiones arbitrales que más polémica generó durante el encuentro.

La escandalosa sentencia de Dorival Junior tras la eliminación ante Boca El técnico reconoció que su equipo no pudo manejar correctamente la tensión en la primera parte y consideró que ese nerviosismo terminó siendo determinante: “Yo intenté remarcar que lo que teníamos que errar ya lo habíamos errado, que teníamos que tener un poco más de tranquilidad, poner la pelota en el piso”, explicó durante la conferencia de prensa.

X somosaopaulinos En esa misma línea, Dorival Junior fue todavía más crítico con lo sucedido en los primeros 45 minutos: “No fue lo que vimos, un primer tiempo muy complicado, un nerviosismo excesivo, comprometiendo nuestro rendimiento”, señaló el entrenador, quien entendió que São Paulo no logró desarrollar el partido que necesitaba para remontar la serie.

El enojo de Dorival Junior por el gol anulado Sin embargo, la declaración más contundente llegó cuando fue consultado por el polémico gol que terminó siendo anulado por fuera de juego. Dorival no escondió sus dudas y cuestionó directamente la determinación tomada por el arbitraje: “El problema es que mostramos la jugada y cómo marcó el fuera de juego. Tengo todas las dudas del mundo sobre este impedimento, que para mí no existe”.