Gallardo fue directo en su presentación como DT de Ecuador: "No vamos a participar, sino a ganar"

Marcelo Gallardo es el nuevo entrenador de la Selección de Ecuador hasta 2030 y se trazó grandes objetivos para el ciclo que acaba de comenzar.

Tras haber sido anunciado de manera oficial días atrás, Marcelo Gallardo fue presentado este jueves como nuevo director técnico de la Selección de Ecuador. Tras la salida de Sebastián Beccacece luego del Mundial 2026, el exentrenador de River asume hasta 2030, con la próxima Copa del Mundo en el horizonte y la Copa América 2028 en el medio.

La ceremonia se llevó a cabo esta tarde en Quito y Francisco Egas, presidente de la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), fue el encargado de darle la bienvenida pública al Muñeco, quien luego procedió a brindar una conferencia de prensa. En la misma, volvió a explicar cómo se dio su llegada a La Tri e indicó cuáles son sus objetivos en este nuevo ciclo que comienza a partir de hoy.

Gallardo indicó cuál es su meta como DT de Ecuador ESPN "Primero se dio un contacto con lo humano. Es un desafío de vida, no simplemente algo deportivo, venir a un país que me recibió de la manera que lo hizo, con ese afecto y esa ilusión, como la de la gente que me acompaña. Es un desafío de vida, y así lo quiero expresar. Está oportunidad me pone ante un desafío distinto a lo que estaba acostumbrado", comenzó a exponer Napoleón.

Tras esto, habló de sus metas en Ecuador: "Estamos con muchísima ilusión y deseo para encarar los desafíos. ¿Cuáles nos trazamos? Los más altos, los que me identifican a mí. Quiero mostrar un equipo que me identifique, que vaya al frente y se destaque por una convicción y espíritu, y eso se logra con talento, exigencia, disciplina y trabajo".

"Eso intentaremos inculcar para que en los objetivos que tengamos por delante no vayamos solo a participar, sino que intentemos competir para ganarlos. Esa es mi visión y mis sentimientos, y así lo haré sentir desde el primer día", sentenció finalmente Gallardo, poniéndose de este modo una vara alta por la cual deberá esforzarse mucho para alcanzar.