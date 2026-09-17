La primera "locura" de Jürgen Klopp en su lista inicial como DT de Alemania
Jürgen Klopp dio a conocer su primera lista de convocados como entrenador de Alemania y sorprendió a todos con la decisión tomada.
Jürgen Klopp puso en marcha su ciclo al frente de la Selección de Alemania con una decisión que sorprendió a todos: ¡convocó a 44 futbolistas! para sus primeros cuatro partidos de la Nations League. El entrenador alemán tendrá encuentros ante Países Bajos, Grecia y Serbia, y decidió ampliar considerablemente la nómina para observar de cerca a una gran cantidad de jugadores.
La determinación responde a la intención de Klopp de conocer al máximo el material con el que contará durante su nuevo proceso. El técnico busca reconstruir a una Mannschaft que lleva varios años lejos de las instancias decisivas y que viene de sufrir otro duro golpe en el último Mundial, donde quedó eliminada en los dieciseisavos de final ante Paraguay tras una definición por penales.
Klopp convocó a 44 jugadores en su primera lista como DT de Alemania
La enorme convocatoria estará dividida en dos grupos. Para los partidos del 24 de septiembre frente a Países Bajos y del 27 ante Grecia, Klopp tendrá a disposición a 24 jugadores. Luego habrá una renovación parcial: otros 21 futbolistas serán citados para los encuentros contra Serbia, el 1 de octubre, y nuevamente Grecia, el 4.
En la primera lista aparecen varios nombres de peso de la Mannschaft. Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Nico Schlotterbeck y Kai Havertz serán algunos de los referentes encargados de acompañar a los más jóvenes. Entre ellos aparecen Lennart Karl, Bambasé Conté y Hennes Behrens, quienes tendrán la oportunidad de comenzar a mostrarse en el nuevo ciclo.
La segunda tanda también tendrá figuras experimentadas, como Karim Adeyemi, Florian Wirtz, Maximilian Mittelstädt y Nick Woltemade. Ellos compartirán convocatoria con jugadores que buscan dar sus primeros pasos en la selección mayor, entre ellos Finn Jeltsch, Malick Thiaw y Tom Bichot. Así, Klopp decidió comenzar su aventura con una nómina multitudinaria y una clara intención: probar, observar y encontrar rápidamente a los nombres que serán la base de la nueva Alemania.