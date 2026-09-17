Presenta:

Deportes

|

Alemania

La primera "locura" de Jürgen Klopp en su lista inicial como DT de Alemania

Jürgen Klopp dio a conocer su primera lista de convocados como entrenador de Alemania y sorprendió a todos con la decisión tomada.

Luciano Chiapasco

Luciano Chiapasco

Klopp convocó a 44 jugadores en su primera convocatoria como DT de Alemania.

Klopp convocó a 44 jugadores en su primera convocatoria como DT de Alemania.

EFE

Jürgen Klopp puso en marcha su ciclo al frente de la Selección de Alemania con una decisión que sorprendió a todos: ¡convocó a 44 futbolistas! para sus primeros cuatro partidos de la Nations League. El entrenador alemán tendrá encuentros ante Países Bajos, Grecia y Serbia, y decidió ampliar considerablemente la nómina para observar de cerca a una gran cantidad de jugadores.

La determinación responde a la intención de Klopp de conocer al máximo el material con el que contará durante su nuevo proceso. El técnico busca reconstruir a una Mannschaft que lleva varios años lejos de las instancias decisivas y que viene de sufrir otro duro golpe en el último Mundial, donde quedó eliminada en los dieciseisavos de final ante Paraguay tras una definición por penales.

Jürgen Klopp pone primera en Alemania.

Jürgen Klopp pone primera en Alemania.

Klopp convocó a 44 jugadores en su primera lista como DT de Alemania

La enorme convocatoria estará dividida en dos grupos. Para los partidos del 24 de septiembre frente a Países Bajos y del 27 ante Grecia, Klopp tendrá a disposición a 24 jugadores. Luego habrá una renovación parcial: otros 21 futbolistas serán citados para los encuentros contra Serbia, el 1 de octubre, y nuevamente Grecia, el 4.

En la primera lista aparecen varios nombres de peso de la Mannschaft. Marc-André ter Stegen, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Nico Schlotterbeck y Kai Havertz serán algunos de los referentes encargados de acompañar a los más jóvenes. Entre ellos aparecen Lennart Karl, Bambasé Conté y Hennes Behrens, quienes tendrán la oportunidad de comenzar a mostrarse en el nuevo ciclo.

La primera y extensa lista de Klopp al mando de la Selección de Alemania.

La primera y extensa lista de Klopp al mando de la Selección de Alemania.

La segunda tanda también tendrá figuras experimentadas, como Karim Adeyemi, Florian Wirtz, Maximilian Mittelstädt y Nick Woltemade. Ellos compartirán convocatoria con jugadores que buscan dar sus primeros pasos en la selección mayor, entre ellos Finn Jeltsch, Malick Thiaw y Tom Bichot. Así, Klopp decidió comenzar su aventura con una nómina multitudinaria y una clara intención: probar, observar y encontrar rápidamente a los nombres que serán la base de la nueva Alemania.

Archivado en

Notas Relacionadas