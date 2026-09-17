Tras ganar la Campeones Cup, cuánto títulos de ventaja le lleva Lionel Messi a Cristiano Ronaldo

Lionel Messi volvió a levantar un trofeo con Inter Miami y estiró la diferencia con Cristiano Ronaldo en una de las rivalidades más grandes de la historia.

La rivalidad entre Lionel Messi y Cristiano Ronaldo sumó un nuevo capítulo, esta vez lejos de Europa y con el argentino volviendo a sacar ventaja. Con la conquista de la Campeones Cup junto a Inter Miami, Leo alcanzó los 48 títulos en su carrera, mientras que el portugués acumula 38 después de haber sumado la Saudi Pro League 2025/26 con Al-Nassr. La diferencia entre ambos ya es de diez trofeos.

Messi llegó a los 48 títulos y le sacó 10 de ventaja a Cristiano Ronaldo Lionel Messi, otra vez campeón con Inter Miami: así levantó la Campeones Cup. Foto: @InterMiamiCF El rosarino construyó buena parte de esa distancia durante los últimos años, especialmente a partir de su etapa con la Selección argentina. La Copa América 2021, el Mundial de Qatar 2022 y la Copa América 2024 significaron tres conquistas fundamentales que engrosaron todavía más un palmarés que ya era extraordinario a nivel de clubes.

A esos logros se le sumaron los títulos conseguidos desde su llegada a Estados Unidos. Messi convirtió a Inter Miami en protagonista desde su desembarco y ya levantó cuatro trofeos con el conjunto de Florida, entre ellos la Leagues Cup, la Supporters' Shield, la MLS Cup y ahora la Campeones Cup, una colección que le permitió continuar ampliando su ventaja en la comparación con Cristiano.

El portugués, en tanto, tomó un camino diferente después de abandonar definitivamente el fútbol europeo. Cristiano Ronaldo apostó por Al-Nassr y continuó siendo una de las principales figuras del fútbol saudí, además de mantener su impresionante producción goleadora después de los 40 años. Sin embargo, en cuanto a títulos, su etapa en Arabia Saudita le permitió sumar dos trofeos a su extensa trayectoria.