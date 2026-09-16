Messi explotó contra los árbitros durante la final de Inter Miami ante Cruz Azul: "Son horribles"

Messi se enojó durante la final de la Campeones Cup y protagonizó un fuerte cruce con los jueces. Además, llegó a los 100 goles con Inter Miami.

“Es una vergüenza, son horribles”, se escuchó decir al capitán de Inter Miami en un fuerte reclamo contra los jueces.

Lionel Messi tuvo una noche especial con Inter Miami, aunque no todo fue celebración. Además de marcar su gol número 100 con la camiseta del club y de alzar su título número 48, el capitán argentino protagonizó un fuerte momento de enojo contra el arbitraje durante la final de la Campeones Cup frente a Cruz Azul.

El episodio ocurrió sobre el cierre del primer tiempo, cuando Messi se dirigió hacia los árbitros y lanzó un duro reclamo que fue captado por las cámaras de la transmisión. “Es una vergüenza, son horribles”, se lo escuchó decir mientras encaraba a los jueces, visiblemente molesto por algunas decisiones tomadas durante el partido.

El enojo de Messi con los árbitros El furioso descargo de Messi con los árbitros. El capitán de Inter Miami incluso apuntó contra uno de los integrantes del cuerpo arbitral cuando se retiraba hacia los vestuarios. “Vos también”, le dijo, en medio de una reacción que rápidamente comenzó a circular en las redes sociales. Keylor Herrera, árbitro principal del encuentro, y sus asistentes quedaron en el centro de la escena por el reclamo del argentino.

La bronca de Messi llegó en una primera mitad en la que Inter Miami se había puesto en ventaja justamente gracias a su capitán. A los 24 minutos, Leo apareció dentro del área y convirtió de cabeza tras un centro preciso de Luis Suárez para marcar el 1-0 ante Cruz Azul.

Messi y una cifra histórica con Inter Miami Messi festeja su gol centenario, de cabeza, el que abrió el camino de la victoria ante Cruz Azul. Prensa Inter Miami El tanto tuvo además un significado especial: fue el número 100 de Messi con la camiseta de Inter Miami. El argentino alcanzó esa cifra en apenas 115 partidos oficiales y se convirtió en el primer futbolista en la historia de la institución en llegar al centenar de goles.