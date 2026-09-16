La emotiva carta que le escribió un ayudante de Scaloni a Messi: el legado que quiere para la Selección

Matías Manna, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, le escribió una emotiva carta a Messi y pidió que su manera de entender el fútbol perdure en Argentina.

La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya empezó a generar mensajes cargados de emoción. Uno de los más especiales llegó desde el propio cuerpo técnico de Lionel Scaloni: Matías Manna, analista táctico del seleccionado, publicó una extensa carta dedicada al capitán en la que dejó de lado los títulos y los récords para poner el foco en algo que considera todavía más importante: su manera de sentir y entender el juego.

Las frases de Messi que Manna eligió recordar "Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego", comenzó Manna, antes de rescatar una frase que Messi pronunciaba dentro de la cancha: "Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos". También recordó otra reflexión del capitán sobre la evolución del equipo: "Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes". Después, resumió esa transformación con una expresión del propio Messi: "Volvimos a ser nosotros".

A partir de esas palabras, Manna llevó la carta hacia un concepto que atraviesa todo su mensaje: el legado. "En esta fecha FIFA de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección argentina represente esa forma de jugar, ese estilo", escribió. Para el analista, Messi no solamente fue una pieza fundamental del equipo durante el ciclo de Scaloni, sino también uno de los principales exponentes de una identidad futbolística que considera que Argentina debe conservar.

La identidad que quiere que sobreviva a Messi Matías Manna, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, le escribió una emotiva carta al capitán y dejó un pedido que va más allá de los títulos. Matías Manna / Instagram Manna explicó a qué se refiere cuando habla de esa forma de jugar. Describió "un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad", y puso como referencia un gol ante Argelia. También destacó el pase corto, la cercanía entre los futbolistas y el papel de los mediocampistas para potenciar a los números 10.

El integrante del cuerpo técnico de Scaloni vinculó esa propuesta con una identidad histórica del fútbol argentino. "Con su identidad, 'La Nuestra', desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así", sostuvo. Y planteó que esa idea apareció en varios de los mejores partidos de la Selección durante la era Scaloni. Su deseo, entonces, es que el equipo nacional continúe siendo reconocible por esa manera de jugar incluso cuando Messi ya no esté dentro de la cancha.