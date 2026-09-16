La emotiva carta que le escribió un ayudante de Scaloni a Messi: el legado que quiere para la Selección
Matías Manna, integrante del cuerpo técnico de Scaloni, le escribió una emotiva carta a Messi y pidió que su manera de entender el fútbol perdure en Argentina.
La despedida de Lionel Messi de la Selección argentina ya empezó a generar mensajes cargados de emoción. Uno de los más especiales llegó desde el propio cuerpo técnico de Lionel Scaloni: Matías Manna, analista táctico del seleccionado, publicó una extensa carta dedicada al capitán en la que dejó de lado los títulos y los récords para poner el foco en algo que considera todavía más importante: su manera de sentir y entender el juego.
Las frases de Messi que Manna eligió recordar
"Leo, me gusta escuchar cómo sentís el juego", comenzó Manna, antes de rescatar una frase que Messi pronunciaba dentro de la cancha: "Ahora hacemos 10 pases y viene el gol, tranquilos. Juguemos". También recordó otra reflexión del capitán sobre la evolución del equipo: "Encontramos centrocampistas que habían sido enganches, empezamos a perder pocas pelotas en el medio, posesiones largas y, desde ahí, nos fuimos haciendo fuertes". Después, resumió esa transformación con una expresión del propio Messi: "Volvimos a ser nosotros".
A partir de esas palabras, Manna llevó la carta hacia un concepto que atraviesa todo su mensaje: el legado. "En esta fecha FIFA de tu despedida, tu legado (entre tantos otros), ojalá sea que la Selección argentina represente esa forma de jugar, ese estilo", escribió. Para el analista, Messi no solamente fue una pieza fundamental del equipo durante el ciclo de Scaloni, sino también uno de los principales exponentes de una identidad futbolística que considera que Argentina debe conservar.
La identidad que quiere que sobreviva a Messi
Manna explicó a qué se refiere cuando habla de esa forma de jugar. Describió "un conjunto de ideas que llevan a un equipo a dominar a través de la pelota, a llenar el centro del campo para poder jugar con superioridad", y puso como referencia un gol ante Argelia. También destacó el pase corto, la cercanía entre los futbolistas y el papel de los mediocampistas para potenciar a los números 10.
El integrante del cuerpo técnico de Scaloni vinculó esa propuesta con una identidad histórica del fútbol argentino. "Con su identidad, 'La Nuestra', desde el Sur Global, Argentina tiene que decir: jugamos así", sostuvo. Y planteó que esa idea apareció en varios de los mejores partidos de la Selección durante la era Scaloni. Su deseo, entonces, es que el equipo nacional continúe siendo reconocible por esa manera de jugar incluso cuando Messi ya no esté dentro de la cancha.
"Será irrepetible ver a alguien como vos"
La parte final de la carta tuvo una mirada hacia el futuro. Manna imaginó al predio de la AFA que lleva el nombre de Messi como un lugar donde esa identidad pueda seguir desarrollándose: "Me encantaría que la Selección argentina, en el predio que lleva tu nombre, con los árboles de fondo, nunca deje de entrenar y buscar ese estilo, que siga creciendo a través de cada entrenamiento, y que dentro de 15 o 20 años sea en cada partido reconocible".
El analista también contrapuso esa idea con un fútbol que, según su propia mirada, es "cada vez más físico, colmado de corredores, transiciones y carrileros". Incluso dejó una pregunta táctica sobre la final del Mundial de Qatar 2022: "¿Qué hubiera pasado con línea de 5 en lugar de Di María vs. Francia?". El cierre resumió el espíritu de toda la carta: "Será irrepetible ver a alguien como vos, pero ojalá perdure tu manera de sentir el juego".