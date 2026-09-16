Escándalo total: Caruso Lombardi, acusado de usurpación, estafa y asociación ilícita

Una auditoría detectó presuntas irregularidades en un contrato y la actual dirigencia de Deportivo Español decidió llevar el caso a la Justicia.

Ricardo Caruso Lombardi quedó en el centro de un conflicto que podría terminar en los tribunales. La actual dirigencia de Deportivo Español, encabezada por María Sol Méndez, prepara una denuncia penal contra el exentrenador y exmanager por una serie de presuntas irregularidades detectadas en una auditoría.

El caso tiene como eje la explotación de dos canchas de césped sintético del club del Bajo Flores. Según la documentación revisada por la nueva conducción, Caruso Lombardi habría quedado vinculado a la concesión de esos espacios hasta 2036 a través de un tercero, Uriel Videtta, y de Zoe Capital, firma relacionada con Leonardo Cositorto.

La presentación judicial contempla acusaciones de usurpación, estafa, administración fraudulenta y asociación ilícita. A esto podría sumarse una eventual extorsión, a partir de un episodio que la dirigencia también incorporará a su denuncia.

El contrato que puso a Caruso Lombardi bajo la lupa El acuerdo cuestionado fue firmado durante la gestión anterior de Diego Elías y, de acuerdo con la auditoría, no pasó por la Comisión Directiva ni por la Asamblea. El convenio establecía que Deportivo Español recibiría $1.000.000 anuales por una hora diaria de utilización de las canchas, aunque la actual conducción asegura que ese dinero nunca fue percibido por la institución.

Caruso Lombardi quedó en el centro de un conflicto que podría llegar a los tribunales. X @porqueTTarg Además, las condiciones del contrato limitaban el uso de las instalaciones por parte de las divisiones inferiores del club a una sola vez por semana. La dirigencia decidió dar de baja el vínculo al considerar que presentaba distintas irregularidades.