Messi se despide de la Selección: qué se sabe sobre la venta de entradas y los precios

La confirmación de la AFA sobre el último partido de Lionel Messi con la Selección argentina disparó la expectativa de los hinchas. El capitán volverá a vestir la camiseta albiceleste el 6 de octubre , cuando el equipo dirigido por Lionel Scaloni enfrente a Benín en el estadio Monumental.

El encuentro tendrá un carácter especial porque marcará la despedida de Messi del seleccionado ante el público argentino. La AFA ya oficializó el partido, pero todavía quedan varios detalles por conocer para quienes quieran asistir, entre ellos la fecha exacta de la venta, los precios y el mecanismo definitivo para adquirir las localidades.

En las últimas horas comenzaron a circular estimaciones sobre cuándo podrían habilitarse los tickets. Sin embargo, por el momento, no hay un anuncio oficial de la AFA con la fecha y el horario de la venta ni con los valores de las entradas .

La expectativa apunta a fines de septiembre. La estimación que circula indica que las localidades podrían comenzar a venderse entre siete y diez días antes del encuentro. De concretarse ese cronograma, la venta se produciría durante los últimos días de septiembre y tendría una demanda particularmente alta por tratarse de la despedida de Messi.

La plataforma que aparece como referencia para la comercialización es Deportick , utilizada en anteriores partidos de la Selección argentina . La propia AFA recurrió a ese sistema para la venta de entradas de encuentros anteriores, por lo que todo apunta a que volvería a ser el canal de compra.

Lionel Messi tendrá su despedida de la Selección argentina en el Monumental.

Qué se sabe de los precios

Otro de los interrogantes es cuánto costará una entrada para el último partido de Messi con la Selección argentina. Todavía no existe un precio oficial para Argentina-Benín, por lo que no es posible establecer cuánto deberá pagar cada hincha.

Como referencia, los valores de anteriores partidos de la Albiceleste tuvieron diferentes precios según la ubicación y el encuentro: desde los 90 mil pesos hasta los 480 mil pesos.

A tener en cuenta para la venta de entradas

Mientras se esperan los detalles oficiales, quienes quieran intentar conseguir una localidad pueden crear o verificar previamente su cuenta en Deportick. En ventas anteriores de la Selección, la plataforma fue utilizada como canal oficial para gestionar los tickets.

El procedimiento habitual requiere completar los datos personales y validar la cuenta. Una vez habilitada la venta, el sistema puede establecer una fila virtual, por lo que resulta conveniente ingresar con anticipación y tener la cuenta preparada.