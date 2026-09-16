Revelación bomba sobre Messi: un gigante de Europa le ofreció ¡€500 millones! por jugar en su equipo

El presidente de un gigante de Europa reveló que intentó contratar a Messi en 2012 con una propuesta impactante, pero el propio jugador la rechazó.

Un gigante de Europa le puso sobre la mesa ¡500 millones de euros! a Lionel Messi para jugar en su equipo.

Lionel Messi ya tiene definido cómo serán los últimos capítulos de su carrera. Además de la despedida que tendrá con la Selección argentina el próximo 6 de octubre, cuando dispute ante Benín su último partido en el país, el rosarino continuará ligado a Inter Miami, donde todo indica que transitará los años finales de su trayectoria profesional. Sin embargo, durante mucho tiempo quedó la sensación de que al astro argentino le faltó vestir la camiseta de otro gigante europeo. Y uno de los clubes que más intentó conseguirlo fue Inter de Milán.

El interés del conjunto italiano no apareció únicamente en 2021, cuando Messi quedó envuelto en la inesperada salida de Barcelona. Casi una década antes, en 2012, Inter ya había realizado un intento concreto por quedarse con el mejor futbolista del mundo. Aquella temporada fue justamente la del histórico récord de 91 goles del argentino.

El presidente del Inter le puso sobre la mesa ¡500 millones de euros! a Messi para que juegue allí Massimo Moratti, por entonces presidente del Nerazzurri, contó años después la impresionante propuesta que había preparado para intentar convencerlo: ¡500 millones de euros!. “En ese año, esa cifra era una locura. Envié a mi vicepresidente a Barcelona para negociar”, recordó el dirigente en diálogo con Sport.

El presidente del Inter le puso sobre la mesa ¡500 millones de euros! a Messi para que juegue allí. Archivo La respuesta de Messi, sin embargo, fue mucho más contundente que cualquier cifra. Según relató Moratti, el argentino ni siquiera llegó a conocer en profundidad la propuesta económica porque decidió rechazarla antes de analizarla. El dirigente italiano incluso logró hablar personalmente con el futbolista y recibió una respuesta que reflejaba cuál era su deseo en aquel momento: “Agradezco tu interés en mí, pero quiero retirarme en Barcelona”. Moratti reconoció que sabía cuál era la situación del argentino, pero intentó tentarlo con una oferta millonaria que finalmente no consiguió modificar su decisión.