Revelación bomba sobre Messi: un gigante de Europa le ofreció ¡€500 millones! por jugar en su equipo
El presidente de un gigante de Europa reveló que intentó contratar a Messi en 2012 con una propuesta impactante, pero el propio jugador la rechazó.
Lionel Messi ya tiene definido cómo serán los últimos capítulos de su carrera. Además de la despedida que tendrá con la Selección argentina el próximo 6 de octubre, cuando dispute ante Benín su último partido en el país, el rosarino continuará ligado a Inter Miami, donde todo indica que transitará los años finales de su trayectoria profesional. Sin embargo, durante mucho tiempo quedó la sensación de que al astro argentino le faltó vestir la camiseta de otro gigante europeo. Y uno de los clubes que más intentó conseguirlo fue Inter de Milán.
El interés del conjunto italiano no apareció únicamente en 2021, cuando Messi quedó envuelto en la inesperada salida de Barcelona. Casi una década antes, en 2012, Inter ya había realizado un intento concreto por quedarse con el mejor futbolista del mundo. Aquella temporada fue justamente la del histórico récord de 91 goles del argentino.
El presidente del Inter le puso sobre la mesa ¡500 millones de euros! a Messi para que juegue allí
Massimo Moratti, por entonces presidente del Nerazzurri, contó años después la impresionante propuesta que había preparado para intentar convencerlo: ¡500 millones de euros!. “En ese año, esa cifra era una locura. Envié a mi vicepresidente a Barcelona para negociar”, recordó el dirigente en diálogo con Sport.
La respuesta de Messi, sin embargo, fue mucho más contundente que cualquier cifra. Según relató Moratti, el argentino ni siquiera llegó a conocer en profundidad la propuesta económica porque decidió rechazarla antes de analizarla. El dirigente italiano incluso logró hablar personalmente con el futbolista y recibió una respuesta que reflejaba cuál era su deseo en aquel momento: “Agradezco tu interés en mí, pero quiero retirarme en Barcelona”. Moratti reconoció que sabía cuál era la situación del argentino, pero intentó tentarlo con una oferta millonaria que finalmente no consiguió modificar su decisión.
Así, aquella promesa de retirarse en Barcelona quedó finalmente incumplida. Messi encontró en Estados Unidos un nuevo desafío, se adaptó rápidamente a la MLS, consiguió títulos y extendió su contrato con Inter Miami hasta el final de la temporada 2028. Mientras se prepara para despedirse de la Selección argentina, también comienza a vislumbrarse el cierre de una carrera que pudo haber tenido otro capítulo en Italia. Hace 14 años, Inter llegó a ofrecer una cifra descomunal para contratarlo, pero ni siquiera 500 millones de euros lograron apartarlo del elenco catalán.