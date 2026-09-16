Max Verstappen largó último y superó a 100 pilotos durante un particular desafío en Silverstone

El neerlandés participó de una jornada especial organizada por Red Bull y volvió a demostrar su habilidad al volante.

Max Verstappen protagonizó una espectacular remontada en Silverstone al largar desde la última posición y terminar ganando un particular desafío de Red Bull frente a 100 pilotos de karting.

El evento Max vs 100 reunió a creadores de contenido, atletas y aficionados, quienes tuvieron tiempo de entrenamiento y práctica antes de la carrera. Además, contaban con la posibilidad de utilizar un atajo, aunque debían abandonar inmediatamente la competencia una vez que Verstappen los superaba.

La remontada de Max Verstappen El piloto neerlandés adelantó a 64 karts durante la primera vuelta y rápidamente se metió entre los 10 primeros. Para intentar frenar su avance, se le quitó el beneficio del atajo y los cuatro pilotos que lideraban recibieron uno adicional, aunque la estrategia no dio resultado.

Max Verstappen largó último y ganó un particular desafío en Silverstone La carrera estaba prevista a 30 vueltas y con una duración máxima de 75 minutos, pero Verstappen necesitó apenas 35 minutos para tomar la punta y superar a Jacky Martens, Lewis Osler y Zac Alsop, quienes habían conseguido escaparse.

Tras la victoria, el piloto de Red Bull resumió sus sensaciones: "Tuve suerte en algunos sitios, pero fue muy divertido".