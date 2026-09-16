En vivo: Independiente Rivadavia buscará meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina
Independiente Rivadavia enfrenta a Atlético Tucumán por los cuartos de final. El partido comienza a las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes.
Independiente Rivadavia vuelve a jugarse todo en la Copa Argentina. La Lepra enfrentará este miércoles a Atlético Tucumán, desde las 19, por los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, en Lomas de Zamora.
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