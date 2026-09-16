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En vivo: Independiente Rivadavia buscará meterse entre los cuatro mejores de la Copa Argentina

Independiente Rivadavia enfrenta a Atlético Tucumán por los cuartos de final. El partido comienza a las 19 en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes.

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La Lepra y Atlético Tucumán buscarán meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

La Lepra y Atlético Tucumán buscarán meterse en las semifinales de la Copa Argentina.

Foto: @ATOficial

Independiente Rivadavia vuelve a jugarse todo en la Copa Argentina. La Lepra enfrentará este miércoles a Atlético Tucumán, desde las 19, por los cuartos de final del certamen. El encuentro se disputará en el estadio Eduardo Gallardón, de Los Andes, en Lomas de Zamora.

Noticia en construcción.

El minuto a minuto de Independiente Rivadavia vs Atlético Tucumán

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