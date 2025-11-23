En medio de su pelea con AFA, Caruso Lombardi denunció en vivo que recibió amenazas: "Callate la boca o terminás mal"

Ricardo Caruso Lombardi, que mantiene una "guerra" mediática contra el Chiqui Tapia y los arbitrajes, aseguró que lo estaban amenazando en pleno programa.

El clima en el fútbol argentino se pone cada vez más espeso y no pasa un solo día sin que surja una nueva polémica alrededor de los paupérrimos arbitrajes o las papelonescas decisiones de la AFA. En medio del descontento general, una de las voces que más fuerte resuenan en contra del ente madre es la de Ricardo Caruso Lombardi.

El exentrenador de 63 años mantiene hace mucho una dura "guerra" mediática contra el Chiqui Tapia, Pablo Toviggino y los árbitros, la cual viene cobrando una mayor intensidad en el último tiempo. En ese sentido, este domingo, luego de un informe sobre el Chiqui en TN Deportivo, donde es columnista, denunció en vivo estar recibiendo amenazas.

"Me están amenazando y lo quiero mostrar", indicó el ex DT tras unos instantes de silencio, mientras mostraba a la cámara su teléfono celular. "Me están diciendo: 'Gordi, callate la boca o terminás mal. Si no, te mando a no se quién y terminás con lechita y todo...'", contó a continuación.

"Esta es la costumbre que tienen todos estos individuos de hacer las cosas. Por eso hay muchos que se callan la boca y tienen miedo. Y esto no tiene que pasar. Te escuchan hablar, y aunque lo tomes en joda, hacen esto. Ese es el problema", detalló luego.

Entonces, volviendo a ver su teléfono, hizo un breve alto: "Mirá, recién acaban de borrar todo. Se ve que están mirando la televisión. Ahora me están llamando de otro teléfono, lo que suele pasar. Entonces, hay que desnudar todo esto, porque no estamos hablando mentiras. Si lo hiciéramos, diría: 'Tenés razón'. Pero no estamos hablando mentiras; hablamos realidades", apuntó mientras volvía a mostrar los chats.