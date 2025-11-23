Tras concluir un olvidable Torneo Clausura, la dirigencia de Platense acordó la llegada de su nuevo entrenador para el 2026.

El inédito nuevo entrenador de Platense: fue parte del CT de la dupla campeona.

Luego de un Torneo Clausura para el olvido y tras destituir al Kily González, Platense anunció la llegada de su nuevo entrenador: Walter Zunino, uno de los ayudantes que tuvo la dupla Orsi-Gómez en el histórico título, fue el elegido por la dirigencia del Calamar.

En un principio se esperaba que Javier Gandolfi sea el nuevo entrenador del conjunto de Vicente López, pero finalmente será Zunino quien tome las riendas del equipo que dirigió, de manera interina, Hernán Lamberti en los últimos cuatro compromisos.

Walter Zunino es el nuevo entrenador de Platense Zunino dará comienzo a su primera etapa como entrenador principal tras haber trabajado durante seis temporadas junto a la dupla Orsi–Gómez en San Martín de Tucumán, Ferro Carril Oeste, Godoy Cruz, Atlético Tucumán y Platense, club en el que formó parte del cuerpo técnico que conquistó el primer título oficial de su historia.

Enterate todos los detalles, acá: https://t.co/rk0Fygls4e#VamosCalamares pic.twitter.com/vCUWWkvGDw — Club Atlético Platense (@caplatense) November 23, 2025 Surgido de las divisiones inferiores del Calamar y con una extensa trayectoria dentro de la institución, asumirá el cargo el próximo miércoles. Lo acompañarán Omar Zarif, Walter Díaz y Cristian Torres como asistentes técnicos; Gonzalo Cano como preparador físico, junto a Esteban Daneri y Rodrigo Méndez; el entrenador de arqueros Marcelo Salgueiro; y el analista de video Juan Calvete.