Sebastián Ordóñez, mandamás de Platense, declaró sobre la posibilidad de que la dupla vuelva al club, pero el Negro salió a desmentir sus dichos.

El picante ida y vuelta entre el presidente de Platense y Sergio Gómez sobre una posible vuelta al club.

Platense está bajo la conducción interina de Hernán Lamberti luego de la renuncia de Cristián “Kily” González, sigue en búsqueda de un entrenador para el próximo año donde va a disputar la Copa Libertadores y su presidente tuvo un cruce versiones con Sergio Gómez, ex técnico del equipo de Saavedra, que aseguró que él no habló “con nadie”.

Sebastián Ordoñez, principal mandatario de Platense, había dicho que hubo un intento formal para repatriar a Sergio Gómez y Favio Orsi, la dupla que llevó al “Calamar” a la obtención del histórico torneo Apertura: “Fueron los primeros indicados con los que nos contactamos para que puedan volver al club”, aseguró el dirigente en diálogo con DSports Radio, al tiempo que destacó que “son ídolos del club y tienen las puertas abiertas”.

"Intenté acercarme. Uno intenta e intenta, pero hay un momento que decís 'hasta acá llegamos'. Tenemos que buscar un cuerpo técnico. Lo vuelvo a repetir: la primera opción fueron Orsi y Gómez, y lo seguirán siendo. Pero si uno del otro lado no encuentra respuesta, tiene que…

Ordoñez explicó que, aunque no habló directamente con los entrenadores, sí lo hizo con su representante, Christian Bragarnik, quien le transmitió que "no era el momento ni estaban convencidos" de regresar: "Tratamos de hacer otros intentos de otros lados, pero el club está por encima de cualquier persona", señaló el mandatario, quien también manifestó su deseo de "rever y conciliar" errores del pasado. Pese a los esfuerzos, el presidente admitió que la posibilidad de un retorno se enfrió y que el plantel continuará bajo la conducción interina de Lamberti hasta el cierre del año.

Sergio Gómez salió a desmentir los dichos del presidente de Platense Sin embargo, las declaraciones del presidente fueron rápidamente desmentidas por Sergio Gómez quien negó categóricamente haber tenido contacto con la dirigencia. “Yo no hablé con nadie. No hablé con el actual presidente, ni yo ni Favio”, sostuvo también en DSports Radio.

El técnico, que junto a Orsi mantiene firme su sociedad técnica, se mostró molesto por los rumores y aclaró que “se confunde al hincha y se juega con su ilusión”. Además, recordó que su salida en junio se debió al desgaste en el vínculo con la dirigencia tras haber conseguido el título.