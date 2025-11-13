La revolucionaria medida que anunció Aldosivi para la final por la permanencia ante San Martín de San Juan

Aldosivi se juega la permanencia en Primera y decidió mover el tablero con una decisión para tener más apoyo en el Minella frente a los sanjuaninos.

Aldosivi de Mar del Plata se juega la permanencia en Primera división en casa y la dirigencia quiere un Minella a explotar.

Este sábado, desde las 17, Aldosivi y San Martín de San Juan se enfrentarán en el estadio José María Minella por la última fecha del torneo Clausura, en un duelo que definirá quién sigue en Primera División y quién desciende. La tensión es total: los dos llegan mano a mano en la tabla y cualquier error puede costar la categoría.

Con ese panorama, el club marplatense anunció una medida inédita para convertir el Minella en una caldera. La dirigencia del Tiburón lanzó una iniciativa para que tanto socios como no socios puedan asistir acompañados, sin restricciones y con beneficios especiales.

Los socios podrán ingresar gratis y retirar un bono sin costo para invitar a un acompañante. En tanto, los no socios que compren su entrada recibirán también un bono adicional para llevar a otra persona. La venta y retiro se realizan en las oficinas del predio y en Olavarría 2967, y si quedan lugares, continuará el sábado antes del partido.

“No se trata solo de ganar un partido: se trata de defender nuestra historia, de honrar el esfuerzo de toda una ciudad y de mantener el nombre de Mar del Plata en la Primera División del fútbol argentino. Vamos todos juntos por el sueño, por la pasión y por seguir escribiendo la historia de nuestro club. ¡Te esperamos este sábado en el Minella!”, expresó el club en un comunicado.

La idea, que emula lo hecho por el propio San Martín de San Juan -que ofreció entradas simbólicas a 200 pesos-, apunta a que el Minella luzca repleto pese a sus sectores clausurados. Mientras tanto, Godoy Cruz también se juega su suerte: necesita vencer a Riestra y esperar un resultado que lo favorezca desde Mar del Plata.