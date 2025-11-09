Video: el escandaloso penal que le da vida a Aldosivi y complica a Godoy Cruz
Aldosivi le ganó sobre la hora a Banfield con un penal muy polémico cobrado por Lobo Medina. Godoy Cruz arranca su partido en el último lugar de la tabla anual.
Aldosivi de Mar del Plata ganó un encuentro clave en su lucha por permanecer en la Primera División del fútbol argentino, 1 a 0 a Banfield, y complicó a Godoy Cruz que juega esta noche ante Atlético Tucumán, de visitante.
El Tiburón venció al Taladro con un escandaloso penal cobrado por Luis Lobo Medina, el árbitro del partido, a instancias de Fernando Espinoza, quien fue el responsable del VAR.
En los minutos de adición, cuando el partido se moría, el juez no vio falta dentro del área al jugador visitante, pero fue llamado del VAR y él mismo confirmó la pena máxima en una jugada en la que no puede apreciarse ningún tipo de infracción. Federico Gino cambió por gol el penal y los marplatense se quedaron con la victoria.
Con este resultado y el empate de San Martín de San Juan ante Lanús, el Tomba empieza su encuentro en el último lugar de la tabla anual.
El video del penal que le cobraron a Aldosivi