Video: el escandaloso penal que le da vida a Aldosivi y complica a Godoy Cruz

El Tiburón venció al Taladro con un escandaloso penal cobrado por Luis Lobo Medina , el árbitro del partido, a instancias de Fernando Espinoza , quien fue el responsable del VAR.

En los minutos de adición, cuando el partido se moría, el juez no vio falta dentro del área al jugador visitante, pero fue llamado del VAR y él mismo confirmó la pena máxima en una jugada en la que no puede apreciarse ningún tipo de infracción. Federico Gino cambió por gol el penal y los marplatense se quedaron con la victoria.