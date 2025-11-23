La frase de Carlos Bianchi que citó Mauricio Pellegrino tras consagrarse campeón con Lanús: "Me acordé cuando le..."

Lanús está de festejo. En una final muy pareja y disputada durante los 120 minutos, el equipo dirigido por Mauricio Pellegrino se impuso por 5-4 en la tanda de penales ante Atlético Mineiro y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2025.

Este es el tercer título internacional en la historia del elenco de zona sur, quien ya había levantado este trofeo en 2013 cuando venció a Ponte Preta y la Copa Conmebol en 1996 al derrotar a Independiente Santa Fe.

La frase de Bianchi que citó Mauricio Pellegrino tras ser campeón de la Sudamericana Tras el final del partido y luego de festejar en el vestuario, Mauricio Pellegrino habló con los medios. En primer lugar, cuando le consultaron sobre las diferencias económicas entre ambos equipos, Longaniza recordó una historia frase que dijo Carlos Bianchi en la previa de la final de la Copa Intercontinental 2003 entre Boca y Milan: "Me acordé cuando le preguntaron si tenía chances. Si hablamos de millones y de calidad no, pero dentro de la cancha son once contra once", sentenció.

La frase de Carlos Bianchi que citó Mauricio Pellegrino tras consagrarse campeón con Lanús "Es algo que siempre comparto: el momento más democrático es cuando pita el árbitro y las posibilidades son las mismas. Podés llevar el juego a tu lado donde te sentís más fuerte", añadió el DT.