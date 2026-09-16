Benín, el desconocido rival de Argentina para la despedida de Messi: historia, fútbol y curiosidades

El 6 de octubre, el Monumental será escenario de uno de los partidos más especiales de la historia reciente de la Selección argentina . Lionel Messi volverá a ponerse la camiseta albiceleste para su despedida ante el público argentino y tendrá enfrente a un rival poco habitual: Benín , un seleccionado de África occidental que se medirá por primera vez con la Argentina.

El equipo africano será el último adversario de Messi con la Selección , después de que la AFA confirmara su convocatoria para el amistoso. El partido cerrará una ventana FIFA que comenzará el 30 de septiembre ante Bolivia y continuará el 3 de octubre frente a Burkina Faso. La AFA confirmó los tres encuentros como amistosos de la Selección Mayor.

Benín está ubicado en África occidental y tiene una superficie cercana a los 113.000 kilómetros cuadrados. Limita con Nigeria, Togo, Burkina Faso y Níger, mientras que hacia el sur posee 121 kilómetros de costa sobre el golfo de Guinea. Su población ronda los 14,8 millones de habitantes, según los últimos datos del Banco Mundial.

La capital oficial es Porto-Novo, aunque Cotonú es la ciudad más poblada y funciona como principal centro económico y sede del Gobierno. El territorio se extiende desde la costa hacia el norte y presenta una importante diversidad geográfica y cultural.

Dónde se ubica Benín, el desconocido rival de Argentina para la despedida de Messi.

El país fue colonia francesa y alcanzó su independencia el 1 de agosto de 1960. Durante buena parte de su historia fue conocido como Dahomey, nombre que mantuvo hasta 1975, cuando adoptó oficialmente el de Benín.

Un país marcado por su diversidad cultural

Benín también se caracteriza por la diversidad de sus comunidades y tradiciones. Entre los principales grupos étnicos aparecen los Fon, Adja, Yoruba y Bariba, mientras que el francés es el idioma oficial y convive con numerosas lenguas utilizadas en distintas regiones.

Una de las expresiones culturales más conocidas del país es el vodún, una tradición espiritual originada en esta zona de África occidental y que posteriormente se extendió hacia otras partes del mundo como consecuencia de la trata transatlántica de esclavos.

La ciudad de Ouidah ocupa un lugar central en esa tradición. Allí se celebra cada enero el Festival Vodún, una de las principales manifestaciones culturales y religiosas del país.

Benín también busca desarrollar su patrimonio cultural y turístico. En los últimos años, el Gobierno impulsó inversiones en infraestructura y en la recuperación de distintos sitios históricos con el objetivo de aumentar el peso del turismo dentro de su economía.

Los Guepardos, el rival de Argentina

En el fútbol, la selección de Benín es conocida como los Guepardos desde 2022, cuando dejó atrás el apodo de las Ardillas. El equipo todavía no disputó una Copa del Mundo y su mejor actuación en la Copa Africana de Naciones se produjo en 2019, cuando alcanzó los cuartos de final.

El duelo contra Argentina será inédito para ambas selecciones. Benín tendrá así la posibilidad de enfrentarse por primera vez con la Albiceleste precisamente en el partido que marcará la despedida de Messi ante el público argentino.





OFFICIEL ! Les Guépards affronteront l’Argentine en amical !



Mardi 6 octobre 2026

Buenos Aires

Heure à définir



L’AFA négocierait aussi avec Lionel Messi pour une dernière apparition à domicile avec l’Albiceleste. pic.twitter.com/rjxbpNf41n — Bénin Football (@FootballBenin) September 14, 2026

El seleccionado africano llega con antecedentes recientes de amistosos ante equipos de su continente y con el objetivo de continuar creciendo dentro de la competencia internacional. Para la Argentina, en cambio, el encuentro tendrá un componente especial que excederá el resultado: será la última vez que Messi dispute un partido con la camiseta nacional en el país.

La despedida quedó confirmada después de que la AFA anunciara el regreso del capitán para el encuentro del 6 de octubre. Messi había comunicado el 31 de agosto su decisión de retirarse de la Selección después de más de dos décadas de trayectoria. La propia AFA difundió entonces su mensaje de despedida y confirmó el cierre de una etapa que comenzó con su debut en 2005.

Así, Benín quedará ligado a uno de los capítulos más importantes de la historia reciente de la Selección argentina: será el rival que estará del otro lado de la cancha cuando Messi vista por última vez la camiseta albiceleste.