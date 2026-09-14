Beligoy reveló el audio VAR de la no expulsión de Arambarri en Atl. Tucumán-River para desmentir a Caruso Lombardi: "Otra falacia"

Federico Beligoy, que no tuiteaba desde abril, dio a conocer el diálogo entre jueces de la polémica jugada y desestimó una gravísima acusación contra los árbitros.

Federico Beligoy volvió a aparecer en redes sociales y lo hizo con un objetivo claro: mostrar qué pasó dentro de la cabina VAR durante la polémica jugada de Atlético Tucumán-River. El Director Nacional de Arbitraje publicó el audio correspondiente a la durísima infracción de Mauro Arambarri sobre Alexis Canelo, la cual fue sancionada solo con tarjeta amarilla pese a la violencia de la falta, con riesgo para el físico del adversario (con la rodilla derecha impacta fuertemente en la pantorrilla del jugador local), generó el estallido del Decano y terminó con una gravísima acusación.

El posteo llegó este lunes por la mañana, más de un día después del triunfo agónico del Millonario y llamó la atención porque Beligoy no publicaba en X desde abril. Esta vez, sin embargo, decidió meterse de lleno en la discusión y acompañó el material con un fuerte mensaje contra quienes cuestionaron el accionar de Andrés Gariano, el juez principal, y Silvio Trucco, encargado del VAR en Tucumán.

Beligoy publicó el audio VAR de la polémica de Atlético Tucumán-River “Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River. Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió. Pero los audios hablan y la verdad también!”, escribió el referente del arbitraje argentino.

Análisis de la cabina VOR. Audios que reflejan lo que realmente sucedió en At.Tucumán vs. River.

Quisieron instalar otra falacia contra el Arbitraje Argentino. Muchos operadores intentando instalar una realidad que no existió.

Pero los audio hablan y la verdad también! pic.twitter.com/18UmJt7hbJ — Federico Beligoy (@FedericoBeligoy) September 14, 2026 ¿El verdadero trasfondo fue desmentir a Caruso Lombardi? El inesperado posteo tiene varios posibles destinatarios, pero hay uno aparece rápidamente en escena: Ricardo Caruso Lombardi. El exentrenador había criticado duramente a Gariano por la no expulsión de Arambarri y cargó contra el juez al asegurar que desde el VAR lo habían invitado a una revisión en campo: “Trucco te llamó y te hiciste el boludo”. Como si fuera poco, el cronista de TN no tardó en redoblar la apuesta. “Trucco, salí a decir la verdad: llamaste a Gariano y no te dio bola”, sostuvo.