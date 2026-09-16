Tuchel, DT de Inglaterra, hizo fuertes confesiones de la derrota ante Argentina en la semi del Mundial

La derrota de Inglaterra ante la Selección argentina en las semifinales del Mundial 2026 todavía ocupa un lugar incómodo en el recuerdo de Thomas Tuchel . Dos meses después de aquel 2-1 en Atlanta, el entrenador volvió sobre el partido y explicó cómo atravesó las críticas por las decisiones que tomó cuando su equipo estaba en ventaja.

El conjunto inglés había conseguido ponerse arriba a los 55 minutos, gracias a un gol de Anthony Gordon, y parecía encaminarse hacia la final. Sin embargo, la Selección argentina reaccionó en los minutos finales con un gol de Enzo Fernández y una asistencia de Lionel Messi para Lautaro Martínez, que completó la remontada.

La principal crítica hacia Tuchel estuvo relacionada con el repliegue de Inglaterra después del 1-0 . El técnico realizó cambios de perfil defensivo para sostener la ventaja, pero el plan no funcionó y Argentina terminó encontrando los espacios para dar vuelta el resultado.

La Federación Inglesa presentó este miércoles un documental sobre la participación del seleccionado en el Mundial, con testimonios de distintos protagonistas. Tuchel aprovechó la producción para repasar aquella semifinal y reconoció que todavía carga con las consecuencias de esa derrota. “Es mi cicatriz. Es la cicatriz de los jugadores. Tengo que vivir con ella. Nadie está más dolido que yo. Nadie lo quería más”, afirmó el entrenador.

Tuchel también admitió: “Ahora podría torturarme indefinidamente y pensar: ‘Si hubiera hecho cambios diferentes, entonces habríamos ganado el partido’. Pero simplemente no lo sabes”.

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El alemán también destacó la respuesta argentina cuando se encontró en desventaja y puso el foco en la personalidad que mostró el equipo de Lionel Scaloni. “Confiamos en nuestra hermandad, nuestra mentalidad y nuestra calidad individual. Argentina también tiene todo eso: hermandad, mentalidad. Para ellos significa muchísimo, especialmente contra Inglaterra”, señaló.

La respuesta a las críticas por sus cambios

Uno de los puntos que Tuchel intentó explicar fue la decisión de reforzar la defensa después del gol. En ese tramo del partido reemplazó a Gordon por Ezri Konsa, a Reece James por Dan Burn y posteriormente a Declan Rice por Nico O'Reilly. Para el entrenador, esas modificaciones fueron una respuesta a la situación que presentaba el partido y no una manera de renunciar al juego ofensivo.

“Podríamos haberlo hecho y quizá haber perdido 2-1, y la gente habría dicho: ‘¿Está loco? Lo hizo contra Noruega, terminó el partido con cinco. ¿Por qué no terminó el partido (contra Argentina) con cinco?’”, planteó.

Thomas Tuchel recordó la semifinal del Mundial 2026. EFE

El reconocimiento al planteo de Argentina

Tuchel también reconoció la magnitud de la reacción de la Selección argentina, especialmente por la cantidad de variantes ofensivas que introdujo cuando necesitaba revertir el resultado. “El nivel de locura que Argentina puso, cambio tras cambio tras cambio, un cambio ofensivo después del otro. Nunca habrían hecho esos cambios si no estuvieran 1-0 abajo. Era un 3-1-6. ¿Quién juega con un 3-1-6?”, sostuvo.

Y cerró su explicación con una defensa de su criterio en aquel momento: “Esa fue simplemente mi solución al problema. Intenté ayudar. Uno no intenta imponer algo por su ego”.

Tuchel continúa al frente de Inglaterra y este viernes dará la lista para los próximos compromisos ante España, República Checa y Croacia por la Nations League.