Un inesperado DT multicampeón se postuló para reemplazar a Scaloni si deja la Selección argentina: "Estoy preparado"

En medio de la incertidumbre, un importante entrenador argentino fue consultado por la posibilidad de dirigir a la Albiceleste y soltó una respuesta contundente.

Scaloni sigue sin definir su continuidad en la Selección y su contrato vence a fin de año.

Antonio Mohamed no se escondió y dejó en claro que tiene un objetivo grande entre ceja y ceja. En medio de las dudas que existen sobre la continuidad de Lionel Scaloni al frente de la Selección argentina, el Turco fue consultado sobre la posibilidad de convertirse en su sucesor y respondió sin miedo al qué dirán.

“Uno siempre sueña y cree que está capacitado después de haber recorrido tanto. Tengo 56 años, debuté en el año 86 en un vestuario y llevo 40 años en el fútbol, más de 20 dirigiendo. Estoy preparado”, aseguró el actual entrenador del Toluca en diálogo con Radio La Red.

Los tremendos números del Turco Mohamed como DT, con títulos por todos lados Mohamed, además, tiene un recorrido que respalda su ambición. En Argentina dirigió a Huracán, Colón e Independiente, mientras que en el exterior pasó por clubes como Celta de Vigo, Atlético Mineiro (ganó la Copa de Brasil), América, Monterrey y Toluca. Con el Globo, en 2007, consiguió el ascenso a Primera, mientras que con el Rojo protagonizó uno de los grandes momentos de su carrera al conquistar la Copa Sudamericana 2010.

Pero su palmarés no termina ahí y su presente en el fútbol mexicano es, justamente, uno de los argumentos que explican su confianza. Desde que asumió en Toluca a fines de 2024, el argentino sumó seis títulos y quedó como el técnico más ganador en la historia de la institución. En total, son 14 trofeos los que consiguió como entrenador.

Mohamed se convirtió en un emblema del Toluca, donde ya ganó seis títulos. @TolucaFC El último llegó hace apenas unos días, con la consagración en la Leagues Cup 2026 después de vencer a Monterrey en la final. Como si fuera poco, todavía tiene un desafío de muchísimo peso por delante: la Copa Intercontinental, torneo en el que podría encontrarse nada menos que con el PSG de Luis Enrique.