¿Estuvo bien anulado el gol de San Pablo a Boca? Qué dijo el español "inventor" del VAR sobre la gran polémica

El offside milimétrico que le cobraron a San Pablo desató diversos reclamos y Nacho Tellado, arquitecto especialista en este tipo de jugadas, reconstruyó la acción y dio su veredicto.

¿Fue offside o no? Esa fue la pregunta que quedó flotando en el Morumbí después del caliente 1-1 entre San Pablo y Boca. El Xeneize ya está en semifinales de la Copa Sudamericana, pero la polémica sigue en pie por el gol anulado a Ryan Francisco que pudo haber cambiado la historia, cuando a la serie le quedaban más de 20 minutos y el equipo argentino ganaba la serie por dos goles.

La jugada tuvo de todo porque Victor Sá, el asistidor, parecía estar habilitado en la repetición televisiva y pese a que el asistente levantó la bandera, los jugadores del equipo brasileño salieron disparados hacia la mitad de la cancha para sacar rápido tras ser advertidos desde su banco de suplentes que supuestamente no había offside, luego de ver la repetición de la TV. Pero luego las líneas trazadas por el VAR detectaron un milimétrico fuera de juego que hizo estallar al elenco paulista.

¡LA JUGADA QUE RECLAMÓ TODO SAO PAULO ANTE BOCA! ¿HABÍA OFFSIDE EN ESTE GOL DEL TRICOLOR?



CONMEBOL #Sudamericana pic.twitter.com/ud5hqnQRoZ — ESPN Argentina (@ESPNArgentina) September 16, 2026 El análisis del "inventor" del VAR sobre el gol anulado a San Pablo Con la discusión instalada, Nacho Tellado, el arquitecto español que se atribuye haber sido el “inventor” del sistema de análisis de offsides que utiliza la FIFA, dio su veredicto. A través de su cuenta de X, Archivo CONMEBOL (también es dueño de la cuenta Archivo VAR, donde analiza jugadas del fútbol europeo y mundial), analizó en detalle la acción y llegó a una conclusión: el gol de San Pablo estuvo bien anulado.

Tellado utilizó tecnología MOCAP, una técnica que registra los movimientos de personas, animales u objetos reales y los traslada a un modelo digital en 3D. Con esa reconstrucción, estudió la posición de Sá en el momento del pase.