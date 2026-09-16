Boca recibió una gran noticia de cara al cruce de cuartos de final con Racing por la Copa Argentina

Mientras sigue festejando el pase a semis de la Sudamericana, Boca se enteró de una noticia que trae alivio para el choque decisivo ante la Academia en Rosario.

Para Boca, es una noticia que amerita un puño apretado. Para Miguel Merentiel, puede ser un golpe a su ilusión. La Bestia finalmente no fue convocado por la Selección de Uruguay para la próxima fecha FIFA y, de esta manera, estará disponible para un partido que el Xeneize tiene resaltado en rojo: el cruce ante Racing por los cuartos de final de la Copa Argentina.

Merentiel quedó afuera de la lista de la Selección uruguaya El delantero había aparecido entre los 46 reservados por Diego Forlán y en la Ribera ya miraban de reojo el calendario. Claro, es que una citación podía dejarlo afuera de dicha instancia decisiva. Resulta que este jueves la AUF dio a conocer la lista definitiva y su nombre no apareció en la lista definitiva, por lo que Rodolfo Arruabarrena lo cuenta para jugar el domingo 27 de septiembre contra la Academia.

Diego Forlán definió la lista de convocados para los los amistosos de la Fecha FIFA de setiembre-octubre pic.twitter.com/jCyIscLxT8 — Selección Uruguaya (@Uruguay) September 16, 2026 La confirmación llegó apenas unas horas después de una noche importante para Boca, que empató 1-1 con San Pablo en el Morumbí, sostuvo la ventaja conseguida en la Bombonera y avanzó a las semifinales de la Copa Sudamericana, donde ahora lo espera Vasco da Gama.

Por qué es una gran noticia para Boca y, a la vez, un golpe para el delantero charrúa El ex Palmeiras había marcado el gol del triunfo en la ida y, aunque esta vez no pudo convertir, volvió a ser clave en el ataque xeneize. Además, su presente no es poca cosa: metió cuatro goles en sus últimos siete partidos (Platense, Recoleta, Racing y San Pablo).