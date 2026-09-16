¡Inoxidable! Messi alcanzó los 100 goles con el Inter Miami y conquistó el título de la Campeones Cup

Lionel Messi marcó el 1-0 con un cabezazo letal y luego asistió a Casemiro para sentenciar el 2-0 en la definición ante Cruz Azul en el NU Stadium.

Messi festeja su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami: el 1-0 en la final ante Cruz Azul ¡y lo hizo de cabeza!

De la mano de Lionel Messi, Inter Miami se bordó la cuarta estrella de su historia. En el debut de Cristian Kily González como nuevo DT, las Garzas vencieron por 2-0 a Cruz Azul en el NU Stadium y se quedaron con la Campeones Cup 2026, competencia que enfrenta a los últimos ganadores de la MLS y de la Liga MX

Como de costumbre, el astro argentino fue el protagonista absoluto de la final. A los 24 minutos abrió el partido con un tremendo anticipo de cabeza, que además significó su gol número 100 con el equipo del sur de Florida. La jugada vino de una combinación entre Facundo Mura y Luis Suárez, donde el uruguayo sacó un centro al área que tuvo como destino la frente del crack rosarino para servirle el 1-0.

Messi ganó de cabeza en el área y puso en ventaja al Inter Miami Messi marcó el 1-0 en la final ante Cruz Azul. Video: MLS El resultado no sufrió mayores modificaciones hasta el cierre del mismo, cuando nuevamente apareció Messi para participar de la acción del segundo gol. Con un tiro de esquina desde la izquierda, la pelota cayó en la cabeza de Casemiro: el brasileño colocó la pelota junto al palo, lejos del alcance del arquero rival, Jeremy Márquez y cerró la historia en Miami.

Casemiro firmó el 2-0 tras un gran centro de Messi Messi to Casemiro!



These two link up again for Casemiro's fourth goal in five games and @InterMiamiCF leads Cruz Azul 2-0 in @CampeonesCup. pic.twitter.com/HoHuHTyEMQ — Major League Soccer (@MLS) September 17, 2026

Con este triunfo, Messi sumó un nuevo título a su extenso palmarés y, además, se convirtió en el jugador con más goles en finales en toda la historia del fútbol, con un total de 36 anotaciones.