No se vio en TV: el picante cruce de Messi con el DT de Cruz Azul y qué dijo el entrenador mexicano

Joel Huiqui reveló qué pasó con Lionel Messi durante la Campeones Cup, en un momento que no había quedado registrado por las cámaras de la transmisión.

La derrota de Cruz Azul ante Inter Miami por la Campeones Cup 2026 dejó una escena que trascendió más allá del 2-0. Durante el partido, Joel Huiqui protagonizó un intercambio de palabras con Lionel Messi que pasó inadvertido para las cámaras de televisión, pero que rápidamente tomó relevancia en redes sociales y generó curiosidad sobre qué había ocurrido entre ambos.

No se vio en TV: el picante cruce de Messi con el DT de Cruz Azul X @messiitti Después del encuentro, el entrenador mexicano fue consultado por ese particular momento y decidió contar algunos detalles. Lejos de revelar una fuerte discusión, Huiqui aseguró que simplemente cruzó algunas palabras con el capitán argentino en medio del partido: “Hablamos un par de cosas, pero nada serio”, explicó el técnico, quien de esta manera le bajó el tono al episodio que había despertado todo tipo de especulaciones.

Huiqui también aclaró que la presencia de Messi no había sido el único punto sobre el que trabajó su equipo: “Todos conocemos a Leo, es un gran jugador”, manifestó, antes de explicar que la intención de Cruz Azul era ocuparse principalmente de la propuesta ofensiva de Inter Miami y de sus transiciones, más que establecer una marca exclusiva sobre el argentino.

El análisis del DT de Cruz Azul tras la derrota Según el entrenador, el problema estuvo en los errores propios que terminaron favoreciendo al conjunto de la MLS: “Nos costó encadenar esas bases y hubo pérdidas no forzadas que ayudaron al rival en la transición”, analizó Huiqui. Además, reconoció las virtudes del rosarino: “Es un jugador que conduce muy bien, que tiene una gran calidad”, aunque remarcó que Cruz Azul también tuvo “desaciertos importantes”.