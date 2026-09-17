El video del fuerte enojo de Messi con el jefe de la MLS tras ganar la Campeones Cup: "Vos conmigo no"

Messi protagonizó un tenso momento con Don Garber durante los festejos de la Campeones Cup y un viejo antecedente volvió a quedar en el centro de la escena.

Lionel Messi volvió a celebrar un título con Inter Miami, pero durante los festejos de la Campeones Cup protagonizó un particular cruce con Don Garber, el comisionado de la Major League Soccer. Las imágenes muestran al argentino con gesto serio frente al dirigente estadounidense y un intercambio que, según se alcanza a escuchar, incluyó una contundente frase del capitán: “Vos conmigo no”.

El episodio ocurrió después de la victoria por 2-0 sobre Cruz Azul en el Nu Stadium. Mientras los jugadores de Inter Miami festejaban la conquista, Messi se encontró con Garber y mantuvo un intercambio que llamó la atención por su gesto serio y sus movimientos. El dirigente intentó hablar con el futbolista, que respondió visiblemente molesto antes de continuar con los festejos junto a sus compañeros.

El fuerte enojo de Messi con Don Garber El enojo de Messi con Don Garber.



¿Qué habrá molestado al 10 de Inter Miami? pic.twitter.com/GRDWS3JPsE — Federico Saint Romain (@fedesaint) September 17, 2026 La noche había comenzado de la mejor manera para el argentino. Messi marcó el primer gol del encuentro a los 24 minutos, de cabeza tras un centro de Luis Suárez, y llegó así a los 100 tantos con la camiseta de Inter Miami. En el complemento, además, ejecutó el córner que Casemiro convirtió de cabeza para establecer el 2-0 definitivo.

Con ese triunfo, Inter Miami consiguió la Campeones Cup y Messi sumó el título número 48 de su carrera, de acuerdo con la propia MLS. El trofeo se convirtió además en el cuarto que el conjunto de Florida conquista desde la llegada del argentino: Leagues Cup 2023, Supporters' Shield 2024, MLS Cup 2025 y Campeones Cup 2026.