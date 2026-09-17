Legendario palmarés: todos los títulos de Lionel Messi tras conquistar la Campeones Cup con Inter Miami

Lionel Messi fue decisivo en la final ante Cruz Azul, llevó a las Garzas a bordarse el cuarto título de su historia y sumó una nueva conquista a una carrera repleta de éxitos.

Messi y una sonrisa de oreja a oreja mientras alza la Campeones Cup.

Lionel Messi sigue agrandando su leyenda. Este miércoles, el emblema argentino convirtió su gol número 100 con la camiseta del Inter Miami ante Cruz Azul y volvió a levantar un trofeo: la Campeones Cup 2026. El equipo de la Florida se impuso por 2-0 en el Nu Stadium y sumó una nueva conquista a una carrera que parece no tener techo.

La Pulga abrió el partido con un cabezazo certero, mientras que Casemiro apareció sobre el final para sentenciar el encuentro. Así, las Garzas se quedaron qued con un certamen que, desde 2018, enfrenta al campeón de la última temporada de la MLS con el Campeón de Campeones de la Liga MX.

Lionel Messi, otra vez campeón con Inter Miami: así levantó la Campeones Cup. Foto: @InterMiamiCF Cabe recordar que la Campeones Cup no es un torneo homologado por FIFA ni por CONCACAF. Para Messi, de todos modos, representa una nueva celebración en su etapa estadounidense, donde ya acumula cuatro trofeos desde su llegada al club en 2023.

Con esta conquista, el rosarino alcanzó los 48 títulos en su carrera. Una cifra que resume una trayectoria extraordinaria, con éxitos en Barcelona, París Saint-Germain, Inter Miami y la Selección argentina. Y, a los 39 años, todavía va por más.