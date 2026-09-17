Tras ser campeón, Messi protagonizó una de las imágenes más conmovedoras de la noche junto a Celia Cuccittini, a poco más de un mes de la muerte de su padre.

Lionel Messi volvió a levantar un trofeo con el Inter Miami y, esta vez, el festejo tuvo un significado todavía más especial. El conjunto de Florida se impuso 2-0 ante Cruz Azul y conquistó por primera vez la Campeones Cup, en una noche en la que el rosarino también alcanzó una cifra histórica: marcó su gol número 100 con la camiseta del club estadounidense.

Después del pitazo final, todas las miradas se posaron sobre el capitán argentino. En medio de la celebración, Messi se fundió en un emotivo abrazo con su mamá, Celia Cuccittini, quien estuvo presente para acompañarlo en una jornada cargada de emociones. La imagen adquirió una dimensión especial por el difícil momento que atraviesa la familia luego del fallecimiento de Jorge Messi.

El emotivo abrazo de Messi con su mamá, tras ganar la Campeones Cup a un mes de la muerte de su padre Messi's mom congratulating her son on his record extending 49th title pic.twitter.com/cKhGqIYoFo — AM (@AbsoluteMxssi) September 17, 2026 El padre de Lionel murió el pasado 8 de agosto, a los 68 años, en Rosario. Apenas unos días después, el futbolista publicó una extensa carta en la que despidió a quien fue una figura fundamental durante toda su carrera y confesó el profundo dolor que le provocaba su ausencia. "No sé qué voy a hacer sin vos, no sé cómo seguir", escribió el capitán del Inter Miami en aquel momento.

Desde entonces, cada partido de Messi estuvo atravesado por ese recuerdo. De hecho, en aquella despedida contó que su padre había sido una presencia constante desde sus primeros pasos en el fútbol y que una de sus grandes ilusiones durante el Mundial era poder verlo jugar en persona. Jorge finalmente no pudo viajar a Estados Unidos para acompañarlo, pero su recuerdo quedó inevitablemente ligado a esta etapa de la carrera del rosarino.