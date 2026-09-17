Gallardo reveló por qué aceptó dirigir a Ecuador y tuvo una tajante reacción cuando le pidieron salir campeón

Gallardo habló en la previa del viaje a Ecuador y contó el motivo que lo llevó a aceptar el desafío de dirigir a un seleccionado por primera vez en su carrera.

Marcelo Gallardo será el encargado de conducir a Ecuador en el inicio de un nuevo ciclo.

Marcelo Gallardo ya emprendió viaje rumbo a Ecuador para comenzar una nueva etapa en su carrera como entrenador. Antes de subir al avión en Ezeiza, el Muñeco habló con la prensa y explicó qué lo llevó a aceptar el desafío de dirigir por primera vez a una selección nacional: "Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado".

Gallardo viajó durante la madrugada acompañado por buena parte de su cuerpo técnico y será presentado oficialmente este jueves en Quito. El entrenador argentino reconoció que la propuesta llegó en un momento en el que tenía deseos de volver a trabajar y reveló que Ecuador ya había intentado contratarlo dos años atrás, antes de la llegada de Sebastián Beccacece. “En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío”, explicó.

El Muñeco explicó por qué aceptó dirigir a Ecuador Marcelo Gallardo habló antes de viajar rumbo a Ecuador ESPN "Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento", sostuvo Gallardo, que tendrá por primera vez la responsabilidad de conducir a un seleccionado.

El flamante entrenador de Ecuador también destacó la generación de futbolistas que tendrá a disposición y remarcó la presencia de jugadores jóvenes con experiencia en importantes clubes europeos. "La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante", señaló. Su objetivo inicial será comenzar a construir una identidad de equipo y potenciar el material con el que contará.

Gallardo pidió paciencia para construir su nuevo equipo "VAMOS A INICIAR UN PROCESO LARGO", afirmó Marcelo Gallardo, el nuevo DT de Ecuador.



#SportsCenter | ESPN en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/erSL1rF2yh — SportsCenter (@SC_ESPN) September 17, 2026 Ante la consulta sobre la posibilidad de conseguir un título con Ecuador, Gallardo bajó las expectativas y pidió tiempo para desarrollar su proyecto. "Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué", respondió entre risas.