Gallardo reveló por qué aceptó dirigir a Ecuador y tuvo una tajante reacción cuando le pidieron salir campeón
Gallardo habló en la previa del viaje a Ecuador y contó el motivo que lo llevó a aceptar el desafío de dirigir a un seleccionado por primera vez en su carrera.
Marcelo Gallardo ya emprendió viaje rumbo a Ecuador para comenzar una nueva etapa en su carrera como entrenador. Antes de subir al avión en Ezeiza, el Muñeco habló con la prensa y explicó qué lo llevó a aceptar el desafío de dirigir por primera vez a una selección nacional: "Siempre me generó curiosidad poder dirigir un seleccionado".
Gallardo viajó durante la madrugada acompañado por buena parte de su cuerpo técnico y será presentado oficialmente este jueves en Quito. El entrenador argentino reconoció que la propuesta llegó en un momento en el que tenía deseos de volver a trabajar y reveló que Ecuador ya había intentado contratarlo dos años atrás, antes de la llegada de Sebastián Beccacece. “En ese momento yo no estaba en condiciones de asumir ese desafío”, explicó.
El Muñeco explicó por qué aceptó dirigir a Ecuador
"Hoy se presenta dos años después y me agarra bien, con ganas, deseo de poder tener un desafío totalmente diferente en mi vida como entrenador. Estoy contento", sostuvo Gallardo, que tendrá por primera vez la responsabilidad de conducir a un seleccionado.
El flamante entrenador de Ecuador también destacó la generación de futbolistas que tendrá a disposición y remarcó la presencia de jugadores jóvenes con experiencia en importantes clubes europeos. "La muy buena generación de futbolistas que tiene claramente despierta en mí un entusiasmo importante", señaló. Su objetivo inicial será comenzar a construir una identidad de equipo y potenciar el material con el que contará.
Gallardo pidió paciencia para construir su nuevo equipo
Ante la consulta sobre la posibilidad de conseguir un título con Ecuador, Gallardo bajó las expectativas y pidió tiempo para desarrollar su proyecto. "Bueno, bueno… Vamos despacio. Todavía no llegué", respondió entre risas.
"La idea es construir un equipo que el pueblo ecuatoriano se sienta totalmente identificado y eso tiene su proceso", explicó el Muñeco. En ese sentido, destacó que la selección cuenta con potencial para dar un paso adelante, pero remarcó la importancia de contar con una estructura que permita sostener ese crecimiento. "Eso no llega de la noche a la mañana", afirmó.
Gallardo también valoró el crecimiento que tuvo Ecuador durante los últimos años en Eliminatorias, Copa América y Mundiales. "Hay un entusiasmo general", sostuvo, y agregó que esa expectativa también se percibe entre los propios futbolistas. “Eso despierta entusiasmo en los futbolistas, en mi persona y en un pueblo ecuatoriano que quiere y desea que su selección pueda tener ese gran paso hacia adelante en su historia”, expresó.
Los primeros partidos de Gallardo con Ecuador
El ciclo del Muñeco tendrá sus primeras pruebas durante la gira asiática. Ecuador enfrentará a Corea del Sur el 24 de septiembre en el estadio de Suwon y luego jugará ante Japón el 1° de octubre en Yokohama, por la Copa Kirin. El tercer encuentro será el 5 de octubre en Tokio, ante Panamá o Nueva Zelanda, dependiendo del resultado frente a Japón.
Antes de partir, Gallardo dejó un breve mensaje para los hinchas ecuatorianos que esperan su llegada: “Que estoy llegando”. El argentino inicia así su primera experiencia al frente de una selección nacional, con la mirada puesta en construir un proceso rumbo a los próximos desafíos internacionales.