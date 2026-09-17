La Selección argentina cambiaría de sede para el amistoso con Burkina Faso: no se jugaría en el Monumental

El segundo amistoso de la Selección en esta fecha FIFA, programado para el 3 de octubre, podría disputarse en la Bombonera y no en el estadio de River.

La AFA analiza mudar el amistoso ante Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre, del Monumental a la cancha de Boca.

La Selección argentina podría cambiar de escenario para uno de sus próximos amistosos. La AFA analiza trasladar el partido frente a Burkina Faso, previsto para el 3 de octubre, del Monumental a la Bombonera. Por el momento, el cambio no fue confirmado oficialmente y la programación publicada por la Asociación del Fútbol Argentino todavía mantiene al estadio de River como sede.

La posibilidad de mudar el encuentro comenzó a tomar fuerza en las últimas horas y, de concretarse, significaría el regreso de la Albiceleste a la cancha de Boca pocos meses después de sus últimas presentaciones allí. En marzo de este año, el equipo dirigido por Lionel Scaloni disputó dos partidos en la Bombonera: venció 2-1 a Mauritania y goleó 5-0 a Zambia.

La agenda de la Selección y la despedida de Messi El destino, en sus manos. Leo Messi va por su tercera final del mundo como capitán y baluarte de la Selección argentina. DPA Argentina disputará tres amistosos durante la próxima fecha FIFA. El primero será el 30 de septiembre frente a Bolivia, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba; luego llegará el duelo ante Burkina Faso, programado para el 3 de octubre; y finalmente enfrentará a Benín el 6 de octubre en el Monumental.

Ese último partido tendrá un significado especial porque será la despedida de Lionel Messi de la Selección argentina. Claudio Tapia confirmó que el capitán fue invitado para tener el homenaje en el Monumental y que también serán convocados los integrantes del plantel campeón del Mundial de Qatar 2022 junto con sus familias.

Las sanciones que condicionan a la Selección La Albiceleste llegará a estos amistosos con varias sanciones pendientes por los incidentes posteriores a la final del Mundial 2026. Leandro Paredes recibió diez partidos de suspensión, Nahuel Molina siete, Roberto Ayala tres y Thiago Almada uno.