El motivo por el que Messi en pleno festejo se mostró enojado con Don Garber, el comisionado de la MLS

Lionel Messi volvió a celebrar un título con Inter Miami , pero durante los festejos de la Campeones Cup protagonizó un tenso cruce con Don Garber , el comisionado de la Major League Soccer . Las cámaras captaron al argentino con gesto serio frente al dirigente estadounidense y una frase que se alcanzó a leer: “Vos conmigo no”. Después del episodio, volvió a aparecer un antecedente que podría ayudar a entender el malestar del capitán.

El episodio ocurrió después del triunfo 2-0 sobre Cruz Azul . Mientras los futbolistas de Inter Miami celebraban la conquista, Garber se acercó a Messi y ambos mantuvieron un intercambio. El argentino respondió con gesto serio y marcó distancia del dirigente antes de continuar con los festejos. Más tarde volvieron a cruzarse, mientras el plantel se preparaba para la fotografía con el trofeo.

La relación entre Messi y Garber también tuvo otro capítulo en 2025. El argentino decidió no participar del MLS All-Star Game y, de acuerdo con las reglas de la liga, quedó inhabilitado para disputar el siguiente encuentro de Inter Miami junto a Jordi Alba. La MLS explicó que cualquier futbolista que no participara del Juego de las Estrellas sin autorización previa no podía jugar el partido siguiente de su club.

Garber defendió entonces la aplicación de la norma, aunque aseguró que respetaba la decisión de Messi y adelantó que la liga revisaría esa política. "Tenemos una política de larga data con respecto a la participación en el All-Star Game, y tuvimos que hacerla cumplir. Fue una decisión muy difícil", expresó por aquel entonces el comisionado.

El nuevo cruce llegó después de una noche perfecta para Messi dentro de la cancha. El argentino marcó de cabeza su gol número 100 con Inter Miami , asistió a Casemiro para el 2-0 definitivo y fue elegido MVP de la final. Sin embargo, durante la celebración tuvo un inesperado momento de tensión con Garber, al que le dejó una frase que quedó registrada por las cámaras: "Vos conmigo no". El motivo exacto del intercambio no fue confirmado públicamente, pero los antecedentes entre ambos volvieron a cobrar protagonismo.

Qué había dicho Don Garber sobre Messi

Don Garber on Messi: "He's still mad at me, man. We're communicating a little bit more... I'm not sure that he looks at me as being the guy that picks the officials, I don't, but he's gotta complain to somebody. I'll take it." @FOS https://t.co/7aAy6BFrI6 pic.twitter.com/zoJvsw6Fhi — Daniel Roberts (@readDanwrite) July 17, 2026

Uno de los antecedentes más recientes apareció en julio de este año, cuando Garber habló sobre la relación con Messi en una entrevista con Front Office Sports. El comisionado contó que había acompañado a dirigentes de US Soccer al vestuario de los árbitros después de un partido para agradecerle a Ismail Elfath por su actuación y reconoció que no sabía si Messi había quedado conforme con aquel arbitraje.

“No estoy seguro de que me vea como el tipo que elige a los árbitros; no lo hago, pero tiene que quejarse con alguien", sostuvo Garber en aquella entrevista. En otra parte de la conversación, el dirigente también admitió: "Todavía está enojado conmigo”, en referencia a Messi.

No existe, hasta el momento, una confirmación pública de Messi o Garber que establezca que esas declaraciones fueron el motivo del cruce ocurrido después de la final. Sí está documentado que el argentino viene protagonizando distintos reclamos vinculados con los arbitrajes en la MLS, y que Garber se refirió públicamente a esa situación. Por eso, el vínculo entre ambos volvió a quedar bajo la lupa después de la escena en el festejo.