La historia del esgrimista que nació en Londres y ahora representa a Argentina: qué tiene que ver Messi

Alec Brooke tiene 21 años, nació en Londres y construyó buena parte de su carrera deportiva representando a Gran Bretaña . Fue número uno del ranking mundial cadete, llegó al séptimo puesto en la categoría junior y obtuvo títulos internacionales antes de tomar una decisión que modificó el rumbo de su carrera: comenzar a representar a Argentina , el país de origen de su madre.

Su llegada a la delegación nacional tuvo un episodio particular como punto de partida. Después de un combate internacional, el histórico esgrimista argentino José Domínguez reparó en un detalle que Brooke llevaba debajo de la chaqueta: una camiseta de Lionel Messi.

El intercambio permitió descubrir que el joven tenía ascendencia argentina a través de su madre, Marissa. A partir de ese encuentro, Domínguez le propuso la posibilidad de sumarse al equipo nacional. Brooke decidió avanzar en ese camino y, en 2024, realizó un curso de Cultura y Lengua Argentina en la Universidad Torcuato Di Tella para profundizar su vínculo con el país.

El esgrimista que debutó con Argentina en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 llega con una trayectoria internacional destacada. Bajo bandera británica, consiguió el oro en el Campeonato de la Commonwealth 2022 y en el Europeo Junior 2025, además del subcampeonato mundial junior en 2024.

Su recorrido también incluye una etapa académica en Estados Unidos. Brooke estudió en la Universidad de Princeton, donde cursó Economía, Matemáticas y Finanzas, y compitió en la Ivy League de la NCAA. Durante tres temporadas consecutivas recibió reconocimientos All-American, una distinción que premia a los deportistas universitarios de mayor rendimiento.

Ahora, su primera experiencia con la delegación argentina llegó en Santa Fe, donde compite en la especialidad de espada masculina. Incluso dejó de lado una de sus pasiones para concentrarse en este nuevo desafío: el esgrimista es fanático del West Ham United, pero prefirió no seguir el partido de su equipo por la Premier League para enfocarse en su debut del martes 15 de septiembre.

El debut de Brooke en los Juegos Suramericanos

En la fase de grupos de la competencia individual, Brooke consiguió una victoria ante el chileno Jorge Valderrama por 5-1, aunque también sufrió derrotas frente a representantes de Colombia, Brasil, Paraguay y Panamá.

De esta manera, Brooke inició una nueva etapa de su carrera deportiva con la delegación argentina. El cambio de bandera llegó después de una trayectoria construida en Gran Bretaña y de un vínculo con el país que, según su recorrido, comenzó a tomar una forma concreta a partir de un detalle tan inesperado como una camiseta de Messi.