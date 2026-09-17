¡Insólito! Un árbitro del fútbol mendocino se olvidó de informar un gol y se armó

El juez informó el resultado final del partido como empate, cuando había terminado en favor de uno de los equipos. ¿Y ahora?

El partido había terminado 2 a 1 para el Globo, pero el árbitro informó empate. De locos.

Un hecho inédito e inusual se registró este miércoles cuando un árbitro del fútbol mendocino informó de forma errónea el resultado de un partido, lo que generó malestar y hasta algunas dudas por una situación poco habitual. Ahora, deberá rectificar el marcador para evitar un problema mayor.

El protagonista del atípico episodio fue Nicolás Rodríguez, árbitro del partido que disputaron este martes Atlético San Martín y Huracán Las Heras, correspondiente a la octava fecha del torneo Clausura de primera división de la Liga Mendocina de Fútbol.

Nicolás Rodríguez, el árbitro del fútbol local que se olvidó de informar un gol. Instagram Nicolás Rodríguez El juez del encuentro obvió informar uno de los goles anotados durante el encuentro que se jugó en el estadio Libertador General San Martín, lo que generó un revuelo en el seno del fútbol local.

Un árbitro del fútbol mendocino se olvidó un gol Una vez culminado el partido, que ganó Huracán por 2 a 1, Rodríguez siguió el protocolo arbitral y armó el habitual informe, en donde acusó que el partido había terminado 1 a 1.

El informe en el sistema COMET que generó revuelo en el fútbol local. Esa información fue derivada al sistema COMET, que es el programa que utilizan las ligas afiliadas a la AFA para volcar la información de todos los partidos, lo que provocó en un dolor de cabeza para la entidad de calle Garibaldi debido al error.